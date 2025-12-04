Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 5 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:21 y se pone a las 20:03.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
