Luego del suceso de su biopic Hombre con H, el icónico cantante brasileño de 84 años regresará al país para brindar un concierto; en diálogo con LA NACION habla del impacto que tuvo Caetano Veloso en su vida, de sexo, de ecología y de la posibilidad del retiro

Ney Matogrosso: las reacciones que provocó en las mujeres y en los hombres en sus inicios, su visita a Buenos Aires y qué opina de “colgar los botines”

Gustavo Lladós 15 de julio de 2026 06:00 15 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Música

En escena es todo un divo. Cara a cara, aunque sea a través de una comuniacación vía Zoom, es todo lo contrario. En diálogo con LA NACION, Ney Matrogrosso sorprende por su sencillez, su humor y su enorme franqueza. También por su capacidad para contar historias. No le teme a los temarios abiertos, le da lo mismo hablar de música, de moda, de ecología o de sexo. Es un hombre tan amplio que pareciera que en él habitaran varios. Detesta las etiquetas impuestas y su carta de presentación es tan contundente como escueta: “Soy un hombre libre”.

El artista brasileño que en breve cumplirá 85 años se presentará en Buenos Aires el 15 de octubre en el teatro Gran Rex, en el marco del Bloco Na Rua Tour. La cita será la ocasión ideal para volver a tomar contacto con un performer inigualable, que a puro talento y transgresión revolucionó las escenas paulista y carioca de los 70 y que desde entonces no paró de sorprender disco tras disco, show tras show. Hoy lleva registrados más de 30 álbumes solistas, además de los que grabó en sus inicios con el grupo Secos & Molhados.

El año pasado se estrenó su biopic Un hombre con H, que en la Argentina se puede ver en Netflix. Allí quedó explícita la génesis de su personalidad y de su arte a través de su lucha contra el autoritarismo paterno y la censura de la dictadura militar; de su culto por la libertad sin límites y su innegable capacidad para fusionar la música MPB con una estética andrógina y teatral. Para los que aún quieren saber algo más sobre Ney de Sousa Pereira (tal su verdadero nombre), pasen y lean.

Ney Matogrosso, sobre su próxima visita a Buenos Aires: "Es el mismo espectáculo que estoy haciendo en Brasil y que tiene un éxito enorme" Marcos Hermes - Gentileza Martín Paladino

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-¿Cómo será el show que brindarás en Buenos Aires, dentro del Bloco Na Rua Tour?

-Es el mismo espectáculo que estoy haciendo en Brasil y que tiene un éxito enorme. Empecé a presentarlo en 2019, justo antes de la pandemia. Después del confinamiento, cuando regresé a los escenarios, seguí haciendo el mismo show. Pero para no cansarme, fui cambiando el repertorio. No tengo paciencia para hacer un espectáculo completamente nuevo. Entonces elegí las mejores canciones, las que más me gustan y las que más disfruta la gente. Esas las mantuve, sí, pero ahora estoy renovando todo de nuevo. La segunda parte del espectáculo es prácticamente otro show. Es más rockero.

-¿Sólo incluirá temas del disco que le da nombre al tour o sumará algunos otros?

-No, ahora también incluye canciones de otros discos. Al principio eran solamente temas de Bloco na Rua, pero hoy el repertorio es más amplio.

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-¿Están los temas más conocidos, los grandes clásicos?

- Sí, creo que sí. Pero también hay una canción que no sé si ustedes conocen, que es muy famosa en Brasil y se llama “Na Rua, na Chuva, na Fazenda” (del cantautor Hyldon). Es un éxito enorme. Yo nunca la había cantado y la incorporé a este espectáculo. Me di cuenta de que fue un gran acierto. Hay una parte de la canción en la que todo el mundo hace un gesto con las manos, como si estuviera formando el techo de una casita de paja. Cuando yo canto “ergue as suas mãos para o céu, (levanten las manos al cielo), todo el público levanta las manos y canta conmigo: “E agradeça se acaso tiver alguém qu você gostaria que estivesse sempre com você (y agradece si acaso tienes alguien que te gustaría que esté siempre contigo). Es un momento muy lindo.

-El uso de maquillaje y vestimenta exótica supo ser parte de tu estilo escénico, allá en los años 70 y 80. ¿Qué quedó de todo aquello en tus presentaciones actuales?

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-Los vestuarios sí, me siguen gustando y los mantengo. En cuanto a los ojos, solamente me los delineo con lápiz. Ya no uso aquellas máscaras tan elaboradas de antes. Pero no es un maquillaje femenino. Me marco los ojos de una forma gruesa. Mantengo el gusto por el vestuario y por los ojos pintados porque creo que, desde lejos, la mirada se destaca más.

-¿Seguís considerándote un transgresor?

-Sí, sigo siendo un transgresor. ¿Y qué voy a hacer? Soy libre. En realidad, casi nadie puede decir que es verdaderamente libre. Yo sí. Las personas están sometidas a muchas cosas: la religión, la Iglesia, el gobierno... Yo no. Me mantengo lejos de todo eso. No me preocupa nada de eso. Lo que quiero es hacer un trabajo hermoso para la gente y hacerlo con total libertad.

- Rita Lee dijo que vos eras el David Bowie brasileño. ¿Él fue, en un principio, tu referente máximo?

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-No, fue Caetano Veloso. Voy a contarte cómo empezó esa historia. Yo vivía en Brasilia y era empleado público. Estoy hablando de principios de los años sesenta. En esa época había un solo hotel en la ciudad y una única heladería que estaba dentro de ese hotel. Fui a tomar un helado y, cuando llegué, vi salir del hotel a Caetano Veloso, con ese pelo y ese vestido completamente rosa. En aquella época ningún hombre usaba ese color, ni siquiera a escondidas. Además llevaba encima otra ropa verde larga, y junto a él estaba Rita Lee. ¡Imaginate esos dos juntos! Me llevé un susto porque jamás había visto a un hombre vestido de rosa y de esa manera. Entonces pensé: Si algún día fuera artista, me gustaría provocar algo así. No quería ser como él. Quería provocar en los demás lo mismo que él había provocado en mí. Porque despertó en mí una reflexión muy profunda sobre estar en el mundo, sobre qué significa ser hombre. Siempre lo admiré muchísimo. Ese fue el momento que, de alguna manera, marcó todo el resto de mi vida.

"No le doy demasiada importancia a esas divisiones entre hombre y mujer... al menos en lo que tiene que ver con el vestuario", sostiene Ney Matogrosso Gentileza Martín Paladino

-¿Qué importancia tuvo después la figura de Carmen Miranda en el desarrollo de tu propuesta artística?

-En realidad, yo no tuve ninguna relación directa con Carmen Miranda porque ella murió cuando yo era un niño. Pero te voy a contar cuál fue mi relación con ella. Viví en Bahía durante la guerra [Segunda Guerra Mundial], porque mi padre estaba en el frente y yo me quedé con mi madre. Escuchaba mucho a Carmen Miranda. Detrás de nuestra casa había un templo de Candomblé. De un lado estaba el mar, del otro un cuartel militar, más atrás una lechería y también ese templo de Candomblé. Una vez me escapé de casa y todos salieron desesperados a buscarme. Cuando finalmente me encontraron, yo estaba en el templo porque creía que aquellas mujeres que veía allí eran Carmen Miranda. Pensaba que Carmen Miranda estaba ahí. Siempre la admiré muchísimo. Es muy gracioso porque, cuando empecé a viajar a Europa y todavía no me conocían, para explicarle a la gente quién era yo me comparaban con Carmen Miranda. Pero yo nunca hice nada inspirado en ella. Nunca pretendí ser Carmen Miranda. Yo soy un hombre; Carmen Miranda era una mujer. Aunque, la verdad, no le doy demasiada importancia a esas divisiones entre hombre y mujer... al menos en lo que tiene que ver con el vestuario.

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-Aunque fuiste contemporáneo del tropicalismo, no te sumaste a ese movimiento. ¿Por qué?

-Porque no era mi historia. Mi camino era otro. Yo vengo de Mato Grosso, que en esa época era un estado muy desconocido de Brasil. Era una tierra de indígenas, de bandidos, de frontera. Mi abuelo era de Corrientes, Argentina, y mi abuela era paraguaya. La ciudad donde nací estaba en la frontera con Paraguay. Había un río que cruzábamos con el agua hasta la cintura. Los bandidos mataban del lado paraguayo y cruzaban hacia Brasil; los de Brasil hacían lo mismo, pero en Paraguay. Y la policía iba detrás de todos ellos. Yo vengo de ese ambiente, de esa realidad.

-¿Qué peso tuvo y tiene el ingrediente sexual o sensual en tus shows?

-Yo siempre tuve esa libertad y siempre me gustó jugar con ella, expresarla. Y creo que, en la medida en que fui liberándome durante todos estos años, también ayudé a liberarse a muchas otras personas. Voy a contarte otra historia. Después de mi primer espectáculo, que no había sido un gran éxito, decidí reducir todo y mudarme a un teatro para apenas cien personas, el Teatro Ipanema. Allí hacía un espectáculo casi como una revista musical. Un día estaba entrando al teatro. Para ingresar había que pasar por delante de la boletería. Había una señora muy elegante, de cabello gris. Cuando pasé junto a ella me dijo: “¿Así que vos sos el que está volviendo locas a las mujeres?”. Yo le respondí: “Sí”. Y enseguida le dije: “Muchas gracias por darme esa información”. Porque en realidad yo no tenía idea de eso. Sabía que provocaba reacciones en algunas personas, pero tenía miedo de que las mujeres me rechazaran. A partir de ahí di rienda suelta a toda mi sensualidad.

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-¿Quedaste conforme con el film sobre tu vida, Hombre con H, que se estrenó el año pasado en Netflix?

-Sí, me gustó muchísimo. Era imposible hacer una película contando toda mi vida. Son más de cincuenta años de carrera y más de ochenta de vida. La película fue un gran éxito en Brasil. Lo único que lamenté fue que la retiraran de los cines cuando estaba a punto de llegar al millón de espectadores para llevarla a Netflix. Yo creo que deberían haber esperado a que alcanzara el millón.

-¿El éxito de la película te acercó a las nuevas generaciones?

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-Sí, sucedió algo muy interesante: apareció muchísimo público joven. Niños y adolescentes. Ahora muchos adolescentes aparecen con la cara pintada de blanco, como yo me la pintaba. Lo que ocurrió conmigo, a partir del film, fue tan inesperado como fascinante.

"La relación con mi padre fue muy difícil, pero logramos reconciliarnos al final de su vida", repasa Ney Matogrosso Marcos Hermes - Gentileza Martín Paladino

-¿Me imagino que la película te habrá invitado a revisitar tu pasado. ¿Cuáles fueron los mejores y los peores momentos de tu vida y de tu carrera?

-No creo que haya existido un momento especialmente malo en mi vida. Todo formó parte de mi proceso de maduración para convertirme en quien soy hoy. Por ejemplo, la relación con mi padre fue muy difícil, pero logramos reconciliarnos al final de su vida. Hoy soy un artista muy respetado en Brasil. Mis espectáculos siempre se llenan. Siento que ya no hay nada importante que haya quedado inconcluso o que no haya funcionado. Obviamente, en una película no era posible contar todo. Lo único que le pedí al director fue: “No puede haber mentiras. No quiero una ficción. Solo quiero la verdad”. Él aceptó completamente esa condición. Todo lo que aparece en la película es verdadero. Después vi algunos comentarios en internet diciendo: “Hay demasiado sexo”. Y sí, hay mucho sexo. ¿Y qué? Mi vida era así. Yo era así.

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-La comunidad LGBTQ+ te idolatra. Sin embargo, siempre rechazaste el mote o título de ícono gay. ¿Por qué?

-No, yo no rechazo ese título. Lo que rechazo es la idea de que necesariamente tenga que participar todos los años de la Marcha del Orgullo Gay de San Pablo. No creo que tenga esa obligación. Pero no rechazo a nadie. Siempre defendí la libertad de las personas. Tal vez por eso muchos me consideran un referente. De alguna manera lo soy, porque fui el primer artista en Brasil en vivir con absoluta libertad. Había otros, claro, pero no lo hacían en público.

- ¿”Homem com H” es la canción que más te identifica?

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-Sí, probablemente sea la que más me representa. La grabé como una broma. No estaba haciendo ninguna declaración. Me parecía una forma irónica y provocadora de hablar sobre ese tema, el ser hombre.

- Con el tiempo este tema se convirtió en un himno a favor de las libertades individuales y en un manifiesto contra los prejuicios y los estereotipos machistas. ¿Eso te enorgullece?

-Sí, claro. Me enorgullece mucho. Quiero pasar por este mundo siendo útil para las personas.

-¿Los temas más populares de tu discografía son necesariamente los que más te gustan?

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-“Bandido” es una referencia muy importante. Con esa canción busqué representar esa imagen que existe en el inconsciente colectivo de un personaje de la frontera sudamericana. También “Homem com H”. Hay muchas otras canciones que en Brasil son muy representativas de mi carrera y que me identifican profundamente. Pero grabé tantos discos... Necesitaría repasar antes toda mi historia para hacer un listado de favoritos y responder bien la pregunta.

-¿Qué opinás del estado actual de la música brasileña y de los nuevos artistas?

-Hay muchísima gente nueva y creo que eso hay que aceptarlo. Hay pop, hay muchos otros estilos, algunos más hablados que cantados. Hace poco grabé con una cantante llamada Jenni Mosello (el tema “Fome”). Me sorprendió que buscara cantar conmigo, porque pensé que quizás yo no era alguien bien visto dentro de ese ambiente musical. Pero hace un pop muy interesante y disfruté muchísimo trabajar con ella. Es una persona muy inteligente, muy organizada en su manera de pensar y muy clara respecto de lo que quiere. Suelo grabar con muchísimos artistas, no tengo prejuicios. Y no siento que les haga un favor, para mí es un placer.

Billy Bond con Ney Matogrosso y sus músicos a comienzos de los 70 Gentileza

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-¿Qué recuerdos tenés de Billy Bond, uno de los pioneros del rock argentino, que produjo en 1975 tu primer álbum solista, Água do céu-pássaro?

- Los mejores. Todavía me encuentro con él de vez en cuando, aquí, en Brasil. Cuando viene, nos vemos. Porque él va y viene entre Rio de Janeiro y San Pablo. Hace poco coincidimos nuevamente. Yo adoro aquel disco. ¿Lo escuchaste? No tiene silencios. Entre una canción y otra se escucha el viento; entre otra y otra, agua corriendo. En aquel momento la gente no entendió que eso respondía a un concepto artístico. Hoy es considerado un disco de culto.

-¿Conocés algo de la música argentina? ¿Qué artistas te interesan?

-Conozco a Carlos Gardel y también a Piazzolla. De hecho, con él grabé un par de obras en la década del 70 [“As Ilhas” y “1964”]. Piazzolla es muy conocido en Brasil, cada vez que venía llenaba el Teatro Municipal (de Rio de Janeiro). Charly García también es un artista muy conocido aquí, lo mismo que Fito Páez. Me gusta la música argentina, pero como mis intereses son muy amplios y escucho música del todo el mundo, no me siento con capacidad de hablar más sobre ella en profundidad. Pero a todos los que nombré los conozco y me encantan.

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-¿Cómo nació tu interés por la ecología?

-Cuando era muy chico, tendría diez u once años, ya podía andar a caballo solo. Un día fui con un grupo de personas a una cacería. Yo pensaba que íbamos a matar un animal para comer. Hoy suena extraño, pero siendo un niño no me parecía nada fuera de lo común. Mientras estábamos en el monte apareció una tropa de monos, con las hembras y sus crías. Los hombres comenzaron a dispararles. Mataron a uno de los monos. Vi a una madre herida, con su cría en el suelo, haciendo un gesto con la mano como si estuviera diciendo: “Por favor, basta”. Ese momento me produjo un impacto enorme. Fue ahí cuando nació dentro de mí la necesidad de proteger a los animales y de dedicarme a la ecología. Nunca olvidé esa escena. Lo más terrible era que nadie iba a comer esos animales. Solo estaban practicando tiro. Eso me pareció un horror.

Gardel, Piazzolla, Charly y Fito son los músicos argentinos que más conoce y disfruta Marcos Hermes - Gentileza Martín Paladino

-Hablame de la RPPN Matogrosso. ¿Cuál es su finalidad?

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-Primero transformé mi propiedad en una Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). Después de algunos años también la convertimos en un área destinada a la liberación de animales silvestres de la Mata Atlántica. Ya liberamos allí más de diez mil animales. Desde pecaríes hasta perros de monte, grandes y negros. También muchísimas boas. Ya perdí la cuenta de cuántas soltamos. Algunas medían casi tres metros de largo. Está ubicado en el municipio de Saquarema, en una localidad llamada Sampaio Corrêa. Saquarema está junto al mar, mientras que Sampaio Corrêa está en la montaña, en medio de la selva.

-Por último, Ney, ¿qué es lo que te mantiene tan activo a los 84 años? ¿El amor a la música, la demanda del público o el deseo de vigencia?