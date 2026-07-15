Un programa de la TV española pidió enfrentarse a la selección Argentina en la final del Mundial: “Es más fácil”

El programa español El Chiringuito de Jugones, uno de los más seguidos en el ambiente futbolístico, celebró la victoria de su selección por 2 a 0 ante Francia y la clasificación a la final del Mundial 2026, pero además pidieron enfrentarse a la Argentina en el duelo decisivo del domingo.

La transmisión comenzó con los participantes entrando eufóricos al estudio y con pálpitos de cara al último partido. El conductor, Josep Pedrerol, dio inicio al programa al grito de “que viva España” y con los participantes cantando.

Tras ello, el periodista miró al exjugador Jorge D’Alessandro, uno de los panelistas, y le dijo, en modo de broma: “Que tiemble Argentina”. Sin embargo, el exentrenador no respondió, se rió y siguió con la canción.

🇪🇸 ¡QUÉ VIVA ESPAÑA! 🇪🇸



🤩 El inicio de @elchiringuitotv que todos esperábamos tras clasificarnos a la final. pic.twitter.com/8CApptUZSJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Luego, Pedrerol dio lugar a que los panelistas den su perspectiva de la victoria de España y analicen a quién les gustaría enfrentar en la final de la Copa del Mundo. En su turno, el periodista Juanma Rodríguez -hincha confeso de Real Madrid y uno de los más críticos de la selección argentina- señaló que no quiere que su rival sea el conjunto albiceleste.

“Esto es un deja vú. Otra vez con lo mismo. Y no tengo nada en contra de la Argentina, y quien diga eso está equivocado. No me gusta cómo se muestran en las victorias y en las derrotas”, dijo Rodríguez, a lo que D’Alessandro retrucó: “Y si hace mucho que no perdemos”.

Acto seguido, el panelista español continuó con su descargo y se dirigió directamente al periodista argentino Matías Palacios, que estaba realizando un móvil. “Venimos de un Mundial en 2022 en el que la selección argentina fue muy beneficiada. Yo entiendo que ustedes no lo pueden decir, pero nosotros somos periodistas objetivos y vamos a decir lo que vemos. Vos no podés decirlo porque no serías tan popular como ahora, que te enfrentás a los anti Argentina del Chiringuito”, apuntó.

Pedrerol, en tanto, reaccionó: “No, eso no es así. Matías es popular porque es muy bueno. Es más, él dice lo mismo en la Argentina y en España. Enfrentarse contigo no lo hace popular o no”.

“Pero yo no veo ningún argentino que sea critico con la selección y no me gusta. Están repitiendo el mismo modus operandi que en 2022. Por eso yo prefiero jugar contra Inglaterra porque sería un partido contra 11. Si jugáramos contra la Argentina, sería contra 13: los 11 argentinos, Infantino y el árbitro. Y así lo va a tener más complicado España”, insistió Rodríguez.

❌🇦🇷 @juanma_rguez explica POR QUÉ NO quiere a ARGENTINA en la final:



🔥 "Jugaríamos contra 11, Infantino y el árbitro". pic.twitter.com/dtsDmgmTOD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

La alegría de Edu Aguirre

El periodista fanático de Cristiano Ronaldo también se mostró con mucha confianza en la selección española pero, en cambio, indicó que le gustaría enfrentarse a la Argentina en la final. “Vamos, estoy muy contento. La verdad es que, jugando así, nadie nos puede alcanzar”, gritó al ingresar al estudio.

“Hemos dado el mayor baile de los últimos 20 años en un Mundial, a la mejor selección. Le pegamos un repaso. Imaginate lo que haríamos con una selección que necesitó ir a la prórroga con Cabo Verde y casi con Egipto y Suiza, con polémicas arbitrales. Yo quiero que lelguen a la final simplemente porque quiero que España salga campeona, y la Argentina es más fácil”, expresó.

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