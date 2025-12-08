LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 23;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 9 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 9 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:21 y se pone a las 20:06.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Así es la casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
    4

    La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

Cargando banners ...