Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 12 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 12; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:21.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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