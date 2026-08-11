En qué canal pasan Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Este martes, desde las 19 (horario argentino), Boca y Recoleta se enfrentan en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. En el primer compromiso, disputado en la cancha de Boca, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Miguel Merentiel.

En la revancha, en el estadio El Teniente, los Rancagüinos ganaron 1 a 0 con un tanto de Francisco González. Con el 1 a 1 en el global, todo se definió desde los doce pasos, donde el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4 a 3.

El 'Vasco' Arruabarrena tiene en claro que aún no encontró el funcionamiento ideal de Boca Gonzalo Colini - La Nación

Los Canarios, por su parte, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Copa Sudamericana. Culminó la primera ronda con ocho puntos, uno más que Santos y San Lorenzo, y se consolidó como el líder que menos unidades cosechó. En el plantel están los argentinos Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

Boca vs. Recoleta: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 15.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Recoleta. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.50.

Las casas de apuestas ponen a Boca como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Recoleta Gonzalo Colini - La Nación

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