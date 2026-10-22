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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 23 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 23 de octubre
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 23 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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