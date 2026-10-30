Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día