El italiano Gabriele Minì, con el Alpine de Franco Colapinto, terminó la primera práctica en México en el puesto 14

Se termina el primer ensayo en el circuito Hermanos Rodríguez, que no tuvo la participación del argentino Franco Colapinto. La buena noticia para el argentino es que su reemplazante (por cuestiones reglamentarias), el italiano Gabriele Minì, no rompió el Alpine número 43. El italiano concluyó en el puesto 14, mientras que el francés Pierre Gasly lo hizo mejor y terminó sexto.

En la parte alta de la grilla, el monegasco Charles Leclerc llevó la Ferrari al primer lugar. Detrás, los dos Mercedes: Kimi Antonelli (segundo) y el novato Frederik Vesti (tercero).