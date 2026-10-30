El italiano Gabriele Minì, con el Alpine de Franco Colapinto, terminó la primera práctica en México en el puesto 14
Pierre Gasly fue el mejor de Alpine y concluyó sexto; Charles Leclerc (Ferrari) hizo el mejor tiempo
Final de la primera práctica en México
Se termina el primer ensayo en el circuito Hermanos Rodríguez, que no tuvo la participación del argentino Franco Colapinto. La buena noticia para el argentino es que su reemplazante (por cuestiones reglamentarias), el italiano Gabriele Minì, no rompió el Alpine número 43. El italiano concluyó en el puesto 14, mientras que el francés Pierre Gasly lo hizo mejor y terminó sexto.
En la parte alta de la grilla, el monegasco Charles Leclerc llevó la Ferrari al primer lugar. Detrás, los dos Mercedes: Kimi Antonelli (segundo) y el novato Frederik Vesti (tercero).
Charles Leclerc led the way in FP1 💨— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
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Sube Minì
El italiano, con el auto de Colapinto, mejora en casi todos los microsectores (en verde) y avanza seis posiciones: ahora ocupa el puesto 14. Gasly se mantiene sexto.
Vesti, la sorpresa
Con el Mercedes de George Russell, el danés se sube al podio y se ubica en el tercer puesto de la grilla.
Crawford se pasa de largo
El piloto de Aston Martin, que maneja el auto de Lance Stroll, se pasa de largo, no frena y la organización saca el auto de seguridad virtual.
Minì se retrasa
El italiano, con el auto de Colapinto, está en el lote final de la grilla. Ocupa el puesto 19. Gasly, en cambio, araña el podio: marcha cuarto.
Leclerc, más rápido
El monegasco va más rápido que Hamilton, hace 1:18.128 y le saca algo más de un segundo. Su nuevo escolta es Antonelli, quien queda a 659 milésimas de Leclerc. Cuarto es Pierre Gasly (Alpine). Minì, con el auto de Colapinto, marcha en el puesto 16.
Hamilton, por 60 milésimas
El inglés de Ferrari pone el turbo y supera por 60 milésimas a Leclerc. El equipo italiano hace el 1-2 en forma momentánea.
Primer giro rápido de Hamilton: tercero
El inglés queda a menos de siete décimas de Leclerc, su compañero de equipo. Y se ubica en el tercer puesto.
Iwasa sube al podio
El japonés lleva al Red Bull de Verstappen al tercer puesto de la grilla. Y con neumáticos duros. Queda a 795 milésimas de Leclerc, el líder.
Gasly queda cuarto
El compañero de equipo de Colapinto acelera su Alpine y lo lleva al cuarto puesto, por detrás de Leclerc, Antonelli y Alonso.
Vuela Leclerc
El monegasco de Ferrari supera el umbral del minuto y 20 segundos y se ubica primero con 1:19.197. Es más rápido incluso que Kimi Antonelli (1:19.500). Tercero se ubica Fernando Alonso (1:20.432).
Primera vuelta rápida de Minì
El italiano, a bordo del Alpine número 43 de Franco Colapinto, queda relegado al puesto 18, muy lejos de Pierre Gasly (octavo).
El momento de Iwasa
El japonés de Asumo Iwasa, con el auto de Max Verstappen, supera a todos con su registro de 1:21.351. Luego lo superan Alonso (Aston Martin), Lindblad (Racing Bulls), Hulkenberg (Audi) y Antonelli, que vuelve a quedar como líder tras convertirse en el primer piloto en bajar el minuto y 21 segundos.
Sainz, segundo
El español de Williams hace una buena vuelta y queda a 486 milésimas de Leclerc.
Aparece Antonelli
Decidido a definir el campeonato mundial a su favor, Andrea Kimi Antonelli supera a Leclerc y se coloca en el primer puesto.
Leclerc mejora a todos
El monegasco de Ferrari acelera y cierra su vuelta con 1:21.965. Lo sigue un sorprendente Sergio “Checo” Pérez con el Cadillac. Tercero se ubica el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine.
Hamilton, adelante
El primer tiempo rápido le corresponde al piloto inglés, con 1:34.642.
¡Semáforo en verde!
Comienza la primera práctica de cara al Gran Premio de México.
La agenda de Colapinto
El piloto argentino tomará contacto con la pista azteca recién a las 19, hora de la Argentina, en la práctica 2. Luego, el sábado correrá el tercer entrenamiento (desde las 14.30 de la Argentina) y la clasificación (a partir de las 18). El Gran Premio de México se largará el domingo desde las 17.
Los diez novatos
La primera práctica en México tendrá diez pilotos novatos: Ayumu Iwasa (Red Bull): Leonardo Fornaroli (McLaren), Frederik Vestl (Mercedes), Gabriele Minì (Alpine), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Nikola Tsolov (Racing Bulls), Ryo Hirakawa (Haas), Freddie Slater (Audi) y Colton Herta (Cadillac). Sólo Ferrari tendrá a sus dos corredores titulares: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Ten of the eleven F1 teams will field a rookie driver during FP1 in Mexico 👀— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
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Se encienden los motores
Bienvenidos a la cobertura de la primera práctica de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez, del distrito federal mexicano. Desde las 13.30, los once equipos de la máxima categoría saldrán a la pista para la primera sesión de entrenamientos de cara al Gran Premio de México, que se correrá el domingo. El argentino Franco Colapinto mirará la sesión desde el box de Alpine: para cumplir con el reglamento, en su lugar estará el italiano Gabriele Minì. La práctica podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.
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