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El italiano Gabriele Minì, con el Alpine de Franco Colapinto, terminó la primera práctica en México en el puesto 14

Pierre Gasly fue el mejor de Alpine y concluyó sexto; Charles Leclerc (Ferrari) hizo el mejor tiempo

Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica en el circuito Hermanos Rodríguez, en México DF
Charles Leclerc fue el más rápido en la primera práctica en el circuito Hermanos Rodríguez, en México DFFernando Llano - AP

Final de la primera práctica en México

Se termina el primer ensayo en el circuito Hermanos Rodríguez, que no tuvo la participación del argentino Franco Colapinto. La buena noticia para el argentino es que su reemplazante (por cuestiones reglamentarias), el italiano Gabriele Minì, no rompió el Alpine número 43. El italiano concluyó en el puesto 14, mientras que el francés Pierre Gasly lo hizo mejor y terminó sexto.

En la parte alta de la grilla, el monegasco Charles Leclerc llevó la Ferrari al primer lugar. Detrás, los dos Mercedes: Kimi Antonelli (segundo) y el novato Frederik Vesti (tercero).

Sube Minì

El italiano, con el auto de Colapinto, mejora en casi todos los microsectores (en verde) y avanza seis posiciones: ahora ocupa el puesto 14. Gasly se mantiene sexto.

Vesti, la sorpresa

Con el Mercedes de George Russell, el danés se sube al podio y se ubica en el tercer puesto de la grilla.

Crawford se pasa de largo

El piloto de Aston Martin, que maneja el auto de Lance Stroll, se pasa de largo, no frena y la organización saca el auto de seguridad virtual.

Minì se retrasa

El italiano, con el auto de Colapinto, está en el lote final de la grilla. Ocupa el puesto 19. Gasly, en cambio, araña el podio: marcha cuarto.

Leclerc, más rápido

El monegasco va más rápido que Hamilton, hace 1:18.128 y le saca algo más de un segundo. Su nuevo escolta es Antonelli, quien queda a 659 milésimas de Leclerc. Cuarto es Pierre Gasly (Alpine). Minì, con el auto de Colapinto, marcha en el puesto 16.

Hamilton, por 60 milésimas

El inglés de Ferrari pone el turbo y supera por 60 milésimas a Leclerc. El equipo italiano hace el 1-2 en forma momentánea.

Primer giro rápido de Hamilton: tercero

El inglés queda a menos de siete décimas de Leclerc, su compañero de equipo. Y se ubica en el tercer puesto.

Iwasa sube al podio

El japonés lleva al Red Bull de Verstappen al tercer puesto de la grilla. Y con neumáticos duros. Queda a 795 milésimas de Leclerc, el líder.

Gasly queda cuarto

El compañero de equipo de Colapinto acelera su Alpine y lo lleva al cuarto puesto, por detrás de Leclerc, Antonelli y Alonso.

Vuela Leclerc

El monegasco de Ferrari supera el umbral del minuto y 20 segundos y se ubica primero con 1:19.197. Es más rápido incluso que Kimi Antonelli (1:19.500). Tercero se ubica Fernando Alonso (1:20.432).

Primera vuelta rápida de Minì

El italiano, a bordo del Alpine número 43 de Franco Colapinto, queda relegado al puesto 18, muy lejos de Pierre Gasly (octavo).

El momento de Iwasa

El japonés de Asumo Iwasa, con el auto de Max Verstappen, supera a todos con su registro de 1:21.351. Luego lo superan Alonso (Aston Martin), Lindblad (Racing Bulls), Hulkenberg (Audi) y Antonelli, que vuelve a quedar como líder tras convertirse en el primer piloto en bajar el minuto y 21 segundos.

Sainz, segundo

El español de Williams hace una buena vuelta y queda a 486 milésimas de Leclerc.

Aparece Antonelli

Decidido a definir el campeonato mundial a su favor, Andrea Kimi Antonelli supera a Leclerc y se coloca en el primer puesto.

Leclerc mejora a todos

El monegasco de Ferrari acelera y cierra su vuelta con 1:21.965. Lo sigue un sorprendente Sergio “Checo” Pérez con el Cadillac. Tercero se ubica el francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine.

Hamilton, adelante

El primer tiempo rápido le corresponde al piloto inglés, con 1:34.642.

¡Semáforo en verde!

Comienza la primera práctica de cara al Gran Premio de México.

La agenda de Colapinto

El piloto argentino tomará contacto con la pista azteca recién a las 19, hora de la Argentina, en la práctica 2. Luego, el sábado correrá el tercer entrenamiento (desde las 14.30 de la Argentina) y la clasificación (a partir de las 18). El Gran Premio de México se largará el domingo desde las 17.

Los diez novatos

La primera práctica en México tendrá diez pilotos novatos: Ayumu Iwasa (Red Bull): Leonardo Fornaroli (McLaren), Frederik Vestl (Mercedes), Gabriele Minì (Alpine), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Nikola Tsolov (Racing Bulls), Ryo Hirakawa (Haas), Freddie Slater (Audi) y Colton Herta (Cadillac). Sólo Ferrari tendrá a sus dos corredores titulares: Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Se encienden los motores

Bienvenidos a la cobertura de la primera práctica de la Fórmula 1 en el autódromo Hermanos Rodríguez, del distrito federal mexicano. Desde las 13.30, los once equipos de la máxima categoría saldrán a la pista para la primera sesión de entrenamientos de cara al Gran Premio de México, que se correrá el domingo. El argentino Franco Colapinto mirará la sesión desde el box de Alpine: para cumplir con el reglamento, en su lugar estará el italiano Gabriele Minì. La práctica podrá seguirse en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

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