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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 4 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 4 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 4 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 18:37.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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