China hizo una queja formal ante la Argentina por los dichos de un funcionario de Milei

En una escalada diplomática con pocos precedentes, el gobierno de China convocó en las últimas horas al embajador argentino en ese país para quejarse por las declaraciones del titular de la Oficina de Respuesta Presidencial, Juan Pablo Carreira, quien vinculó la acción del gobierno de Xi Jinping con el reciente desastre humanitario en Nepal.

Según pudo saber LA NACION de fuentes locales e internacionales, la cancillería que encabeza Wang Yi transmitió a la diplomacia argentina su malestar por las declaraciones de Carreira, alias Juan Doe, activo miembro de las Fuerzas del Cielo y encargado de las respuestas del Gobierno ante las “fake news”. Ante la ausencia del embajador Marcelo Suárez Salvia, de vacaciones, las quejas chinas fueron recepcionadas por su segundo, el consejero Guillermo Simunovich.

Se trata de un paso adicional al comunicado que la embajada china en Buenos Aires subió ayer a las redes sociales, con quejas hacia Doe, aunque sin mencionarlo por su nombre. “Mientras ambos países llevan a cabo operaciones de rescate y asistencia de emergencia y la comunidad internacional se apresura a tender su mano, cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”, expresó el portavoz de la embajada china en Argentina, que encabeza Wang Wei.

Consultado el martes sobre el tema durante la conferencia de prensa semanal, el vocero presidencial, Adrián Ravier, intentó minimizar el episodio.

“Nosotros damos respuesta en relación a nuestras cuentas oficiales, la de Vocería y la Oficina del Presidente de la República Argentina, y nada más. No hay ningún funcionario que haya hecho alguna afirmación al respecto. Es una tragedia lo de Nepal. El Gobierno no se pronunció negativamente para nada”. Sin embargo, fue Doe quien vinculó esa tragedia, con miles de muertos, con el accionar del PC chino. “Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor. Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”, escribió el funcionario.

Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.… pic.twitter.com/BQFpYcdv3U — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 30, 2026

Desde la embajada china pidieron a Doe “que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”.

Pocos días atrás, la embajada china en Buenos Aires se quejó de modo directo por las “presiones” del embajador norteamericano Peter Lamelas ante una cooperativa eléctrica neuquina para no concertar tratos con el gigante chino Huawei.

“Están cansados. Ellos les renuevan el swap, y del otro lado no les dan nada, sólo les ponen trabas”, afirmó una fuente que cumplió funciones diplomáticas durante el gobierno de Alberto Fernández, con conocimiento del vínculo bilateral. El prometido viaje de Milei a China, nunca concretado, el supuesto contacto con Taiwán durante la estadía de Diana Mondino en la Cancillería y la exclusión de empresas chinas de algunas licitaciones importantes como la Hidrovía integran el combo de desencuentros que disgustaron a la potencia asiática. En el encuentro que sostuvo con el canciller Pablo Quirno en mayo, el canciller chino habría transmitido ya esa incomodidad con el accionar de Estados Unidos.

“Al aclarar que China no busca una rivalidad geopolítica ni pide a otros países que elijan bando, afirmó que la cooperación entre China y Argentina no va dirigida contra ningún tercero, sino que refleja el beneficio recíproco y la colaboración de beneficio mutuo”, destacó el canciller chino, según un cable distribuido,

Ayer, consultado durante un foro de la Fundación Libertad y Progreso sobre el delicado equilibrio entre ambas potencias, el canciller Quirno fue enfático al afirmar que valoraba positivamente a China como socio comercial. Horas después, la diplomacia china decidió dar un paso más en la escalada, a la espera de una retractación que aún no llega.