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Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Moreno para el 5 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:27.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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