LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 7 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 27;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 7 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 7 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 7 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 19:58.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo
    1

    La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo

  2. Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo
    2

    Mortal choque frontal en el comienzo del fin de semana largo

  3. En Inter Miami, Lionel Messi consiguió la copa que le faltaba: es el rey de la MLS
    3

    Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup

  4. Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”
    4

    Luis Petri defendió la adquisición de los F-16 y les contestó a quienes dicen que el Gobierno compró “chatarra”

Cargando banners ...