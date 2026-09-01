Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 2 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Necochea para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso
    1

    El juez más poderoso de Brasil quedó en el centro de un escándalo sin precedente por un banquero preso

  2. Mel Gibson, otra vez en problemas por su actitud captada en un video que se hizo viral
    2

    Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”

  3. Una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica
    3

    “Lo máximo a lo que se puede llegar”: una argentina especialista en galaxias fue galardonada con el “Nobel” de Astrofísica

  4. El dueño de “la gaseosa del pueblo” fue procesado por presunta evasión tributaria
    4

    El dueño de Manaos fue procesado por presunta evasión tributaria