LA NACION

Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de diciembre, la temperatura rondará entre 10 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 16 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Olavarría para el 16 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:36 y se pone a las 20:17.

Pronóstico del tiempo en Olavarría para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia y denunció intromisión política
    1

    La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia y denunció intromisión política

  2. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    2

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  3. Martín Fierro del Streaming 2025: los looks de la alfombra roja
    3

    Martín Fierro de los canales de Streaming 2025: los looks de la alfombra roja

  4. El nuevo refuerzo de Inter Miami tuvo un cruce picante con Lionel Messi y Luis Suárez
    4

    Sergio Reguilón, el nuevo refuerzo de Inter Miami que tuvo un cruce con Lionel Messi y Luis Suárez

Cargando banners ...