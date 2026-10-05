Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con llovizna y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.