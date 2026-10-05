Gonzalo Ibarzabal, CEO de Grupo Antelo: “la competencia marcará quiénes se quedan”

La industria automotriz china gana cada vez más terreno en la Argentina. Así como los patentamientos reflejan ese crecimiento, la duda instalada en gran parte del sector es qué pasará en un futuro con la amplia oferta de firmas chinas que hoy convive en el país.

GWM, por ejemplo, llega a la Argentina de la mano del Grupo Antelo e instaló varias fábricas en Brasil. Así, explican sus ejecutivos, se asegura la presencia en la región más allá del cupo de electrificados que dispuso el Gobierno.

Recientemente, la administración de Javier Milei modificó las condiciones de importación sin arancel para vehículos electrificados. Estos cambios, que ampliarán aún más el abanico de modelos que lleguen al país, fueron los principales impulsores en un primer momento del aluvión de marcas nuevas y chinas que se asentaron en el país.

Así las cosas, se abre un nuevo panorama para la industria de cara al futuro. En el mientras tanto, siguen las novedades, como lo fue el lanzamiento del H7, el nuevo SUV del segmento D que presentó la citada GWM.

El Haval H7 es un SUV del segmento D

Alejandro Nicolini, gerente general del Grupo Antelo, sostuvo: “El H7 4x4, no participa del cupo, paga el 35% de arancel extrazona (fuera del Mercosur) y va a seguir siendo ese el precio. Es un vehículo estratégico para nosotros, por eso traemos unidades por fuera de este cupo para ir progresando en el desarrollo y en la inserción de producto, que no se vea afectado más que por el tipo de cambio del dólar”.

Además, agregó: “Va a ser un producto que se producirá en Brasil, junto al Ora 5 y 7. Hay una decisión estratégica de GWM en Brasil de pensar en el Mercosur, por eso incorporaron una segunda planta, porque la primera está a tope. Esta segunda planta tiene un volumen superior a la actual, ideal para modelos como el Ora 5″.

En esa línea, afirmó que “no hay forma de que GWM siga creciendo en ese 1% de share si no buscamos vehículos fuera del cupo”. En ese sentido, señaló que el H7 es uno de los productos que mejor puede soportar el pago del 35% del arancel extrazona y anticipó que la marca apunta a importar 1000 unidades del modelo de acá a fin de año, sin las restricciones del cupo. Por el contrario dijo que “no está en los planes del Grupo Antelo traer el H7 híbrido pagando el arancel extrazona”, en caso de agotarse el stock.

En relación al stock, una particularidad que contaron es que le bajaron el precio al JMEV Easy 3, que pasó de ser el auto chino más económico, al más accesible de todo el mercado luego de haber bajado US$2000 algunos meses atrás y haber quedado con un precio de lista en US$16.900. “Haberle bajado el precio fue un antes y un después, se triplicaron las ventas”, agregó Nicolini.

Cómo cerrarán las ventas este año y las proyecciones de cara a 2027

Este año la industria automotriz registra un volumen de ventas por debajo de la expectativa que había de mercado, en ese sentido, el nuevo Director Automotriz del Grupo Antelo, Gonzalo Ibarzabal (exCEO de Nissan), anticipó que el año cerraría en ventas en un aproximado de 510.000.

“El número que venimos viendo por crecimiento, de cara a las ventas de 2027, estaría aproximadamente en 550.000″, dijo Ibarzabal y Nicolini completó que “GWM no puede bajar del 1% del share”.

Son varias las marcas de origen chino que se instalan con fábricas en la región GWM

También de cara al futuro, se le consultó a Ibarzabal sobre la cantidad de marcas chinas que podrían permanecer en el mercado local, en un contexto en el que referentes de la industria anticipan una reducción del universo de automotrices de ese origen, tras la llegada de numerosas compañías durante el último año. En ese sentido, respondió: “Escuché esa opinión y un coincido un poco. Me parece que las marcas que apuesten más fuerte, las que hayan invertido en la región tienen mayor proyección al final del día”.

A su vez, agregó: “Latinoamérica es un mercado muy particular en cuanto al público, las condiciones de los terrenos y los productos se van a tener que ir adaptando a los gustos de la región. Algunas marcas lo harán mejor que otras y la competencia va a ir marcando quienes quedan”. Por si fuera poco, concluyó que todavía hay marcas que buscan llegar a la región, aunque advirtió que “la industria no da para un crecimiento tan exponencial en términos de cantidad de marcas”.