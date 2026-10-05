Daniil Medvedev fue descalificado en Pekín por pegarle un pelotazo a un espectador y Novak Djokovic jugará la final

Las semifinales del ATP 500 de Pekín entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev tuvieron un desenlace inesperado. El ruso, 5° del ranking mundial, fue descalificado por el umpire Mohamed Lahyani, tras pegarle un pelotazo a un espectador que estaba en la primera fila en un palco en la cabecera, cuando el serbio sacaba para el partido, con el resultado 7-5, 5-3 y 15-15.

Según se pudo observar en la acción, la pelota rebotó en la pared del fondo de la cancha tras un smash de Djokovic. Medvedev reaccionó instintivamente y la golpeó con bronca de revés, enviándola hacia el público, pero no hizo más que impactar -y lastimar, aparentemente en un ojo- a un aficionado, que estaba en la primera fila y debió ser retirado mientras se tomaba el rostro.

Así fue la acción de Medvedev

“Estoy un poco conmocionado. Lamento lo ocurrido por esa persona. Espero que no esté lesionado. También siento lástima por Daniil, porque sé exactamente lo que se siente al ser descalificado en un partido por esto. Fui descalificado en el US Open 2020. Estaba a 3 puntos de la victoria, una batalla increíble hoy”, apuntó Djokovic, que definirá el título con el australiano Alex De Miñaur (9°), este martes, desde las 8 de la Argentina (por Disney+).

¿A qué hecho propio se refirió Nole? Al ocurrido en septiembre de 2020, cuando fue descalificado en los 8vos de final por pegarle un pelotazo a una jueza de línea en el encuentro que sostenía contra el español Pablo Carreño Busta. Nole, que acababa de perder su servicio y quedar 5-6 en el primer set, tiró un pelotazo hacia atrás casi sin mirar, y accidentalmente impactó en la cara a una de las juezas de línea. El reglamento estipula que en estos casos, más allá de la intención o no del jugador, corresponde la descalificación.

La descalificación de Djokovic en 2020

2000-talets sjukaste tennishändelse.



Novak Djokovic träffar linjeman och DISKAS i US Open!



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Por entonces número 1 del mundo, buscaba en Flushing Meadows su 18° título de Grand Slam, pero quedó al margen de las instancias finales por una circunstancia increíble. Djokovic, que parecía no estar mirando adónde impactaba, lanzó la pelota con fuerza, levantó la mano en señal de pedido de disculpas y corrió a ver el estado de la mujer, que estaba con las manos en su garganta y recibió atención médica en medio del court central.

Más allá del abrupto final de Pekín, Nole (11°) sigue haciendo historia. Alcanza su final número 146, lo que le permite igualar a Ivan Lendl en el tercer puesto histórico de más definiciones masculinas en la Era Abierta (Jimmy Connors, 164; Roger Federer, 157). La de Pekín será su segunda final de 2026, tras Australia.

Novak Djokovic en Pekín Andy Wong - AP

“Estaba a tres puntos de la victoria. Ha sido una batalla agotadora, no quería llegar a ese punto en el tercer set. Estaba pensando en eso. No sé cuántos puntos de rotura he salvado, fue una locura. Siempre tengo grandes batallas con Daniil, es muy duro jugar ante él. Cuando siente la pelota en condiciones lentas y hay condiciones más lentas... Pero miramos adelante”, dijo el balcánico, que extendió su invicto a 33 partidos en el China Open.

Alcaraz, finalista en Tokio

El español Carlos Alcaraz alcanzó la 36ª final de su carrera. En el ATP 500 de Tokio, donde es el vigente campeón, superó a su compatriota Jaume Munar por 5-7, 6-3 y 6-1 para situarse a un paso del trofeo y confirmar una dinámica ascendente después de una lesión de muñeca derecha que lo llevó a estar cuatro meses alejado de los courts. Actual número 3 del ranking, el murciano tuvo un desafiante partido ante un rival conocido: “Jaume es un jugador muy complicado y estas condiciones se adaptan a su juego”.

El festejo de Carlos Alcaraz tras vencer a su compatriota Jaume Munar en Tokio RIE KIKUCHI - AFP

El último reto de Alcaraz en el Ariake Colosseum japonés será ante el checo Jiri Lehecka (19°), que batió por 6-4 y 6-2 al monegasco Valentin Vacherot (14°). Si el español triunfa (este martes, desde las 6 de la mañana de la Argentina, por Disney+), será el primer jugador capaz de revalidar la corona japonesa desde Pete Sampras en 1993/94. Alcaraz domina 3-1 el historial ante Lehecka, incluyendo la final disputada entre ambos sobre el césped de Queen’s, en 2025.

Argentinos en Shanghái

Shanghái, el penúltimo Masters 1000 de la temporada, comenzará este miércoles, con una numerosa presencia de tenistas argentinos en el cuadro principal de singles.

A continuación, los distintos cruces. Por la primera ronda, Marco Trungelliti vs. un rival de la qualy (potencial rival de la 2a ronda, Andrey Rublev), Facundo Díaz Acosta vs. Nuno Borges (R2, Lehecka), Thiago Tirante vs. Hamad Medjedovic (R2, Rafael Jodar), Mariano Navone vs. Pablo Carreño Busta (R2, Alejandro Tabilo), Camilo Ugo Carabelli vs. un rival de la qualy (R2, Felix Auger-Alissime), Sebastián Báez vs. Marcos Girón (R2, Vacherot) y Juan Manuel Cerúndolo vs. un rival de la clasificación (R2, Alcaraz).

Saldrán adelantados y, por ende, debutarán directamente en la segunda ronda, Francisco Cerúndolo (vs. Rinky Hijikata o un qualie) y Tomás Martín Etcheverry (ante Cameron Norrie o Denis Shapovalov).