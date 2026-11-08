Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 8 y 25; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:48 y se pone a las 19:41.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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