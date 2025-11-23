LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 24 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 24 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 24 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 24 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:46 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Verstappen agiganta su figura gracias a "la plancha de la discordia" de los McLaren en Las Vegas
    1

    Max Verstappen ganó en Las Vegas y agiganta su figura en el campeonato de Fórmula 1 por la doble desclasificación de los McLaren

  2. Los Pumas tuvieron contra las cuerdas a Inglaterra, pero terminaron perdiendo 27-23 en Twickenham
    2

    Los Pumas perdieron 27-23 ante Inglaterra, en el último partido de la ventana internacional europea

  3. Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
    3

    Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos

  4. Las historias y confesiones de los protagonistas del caso de los Cuadernos durante el juicio
    4

    Más allá de los Cuadernos: las historias y las confesiones de los protagonistas del caso durante el juicio

Cargando banners ...