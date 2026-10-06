Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:32 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None tormentas fuertes y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: