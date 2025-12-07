LA NACION

Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;

El pronóstico del tiempo para Pergamino para el 8 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 8 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:44 y se pone a las 20:04.

Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

