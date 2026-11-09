Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 25; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:33 y se pone a las 19:29.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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