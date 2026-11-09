Entre la fe y el abandono: el otro rostro del barrio que recibió a León XIV cuando visitó el Cottolengo

A pocas cuadras del Cottolengo Don Orione, las calles de tierra todavía conservan los charcos de lluvias pasadas. Hay pozos, escombros acumulados junto a los árboles, botellas de plástico abandonadas entre los pastizales y veredas deterioradas. El contraste aparece al acercarse a los sectores preparados para recibir a León XIV: allí, los trabajos recientes modificaron parte del paisaje que los vecinos conocen desde hace décadas. La visita del Papa puso a Claypole en el centro de una jornada histórica, pero también dejó expuestas las diferencias entre las calles que forman parte del recorrido y aquellas que permanecen fuera de la mirada de la comitiva.

LA NACION recorrió los alrededores del Cottolengo antes y durante la llegada del Pontífice. En las calles internas de la localidad, las huellas de los vehículos atraviesan sectores de barro endurecido, mientras el agua permanece estancada en algunos baches. Hay montículos de tierra, restos de materiales de construcción y pasto crecido. En otros puntos, los trabajos de mantenimiento son recientes. Para quienes viven allí, la transformación de los últimos días representa una mezcla de satisfacción, sorpresa y enojo.

“Don Orione era un lugar que tenía todo el pasto largo, estaba todo descuidado. Las calles estaban anegadas por lluvias pasadas. Todo sucio. Y ahora está todo arreglado”, cuenta Ernestina, de 25 años, vecina de la zona. Su descripción resume el cambio que percibieron algunos habitantes ante la llegada de León XIV, aunque las mejoras no alcanzaron de la misma manera a todos los sectores.

Nora Yáñez, de 75 años, observa los preparativos con una mirada más crítica. Vive en una calle de tierra y asegura que los trabajos se concentraron en los lugares por donde circularía el Papa.

Las calles cercanas al Cottolengo mostraron contrastes entre los sectores acondicionados para la visita papal y otros con problemas de infraestructura La Nación

“El municipio no hace nada, es ridículo. Hace 40 años que no hace nada. Muchas baldosas están rotas. Pero mi calle es de tierra, solo arreglaron las que ve el Papa. Injusto, por lo menos espero que se vea”, expresa a LA NACION.

La misma sensación aparece en el relato de Gonzalo Quintana, otro vecino del barrio.

“Don Orione es un lugar abandonado por el municipio. Tiene que pasar algo así para que empiecen a darles bola a todos los que viven ahí. Recién ahora lo pintaron, lo arreglaron. Le pusieron asfalto para que pueda pasar. ¿Por qué no lo dejan como está? Así el Papa ve la realidad”, cuestiona.

En las inmediaciones de la estación ferroviaria también se observa vegetación crecida. En las calles interiores, los residuos aparecen dispersos entre los árboles, las zanjas y los bordes de los caminos. Las viviendas humildes conviven con terrenos de tierra, charcos y sectores donde se acumulan desechos. La escena contrasta con la imagen de los espacios acondicionados para la visita.

Jorge Martínez, vecino del barrio, encontró en la concentración de peregrinos una oportunidad para obtener un ingreso extra. Instaló un puesto de tortas fritas para quienes caminaban hacia el Cottolengo. A su alrededor, el pasto seguía crecido.

Los fieles siguieron de cerca el recorrido del Pontífice mientras aguardaban su llegada entre cánticos, oraciones y muestras de devoción La Nación

“Vas a las plazas y las cortaron hace dos días, pero andá un poco más allá y ves el pasto largo. Es abandono. Pero bueno, aprovechamos esta situación para hacer tortas fritas y vender porque la economía no está fácil”, comenta.

La visita papal transformó por unas horas la rutina de un barrio acostumbrado a convivir con problemas de infraestructura. Las calles recibieron a personas que llegaron desde distintos puntos del conurbano bonaerense, muchas de ellas durante la madrugada, con sillas plegables, imágenes religiosas y la expectativa de ver al Pontífice aunque fuera durante unos segundos.

En la esquina de San Francisco de Asís y la avenida Lacaze, el movimiento aumenta a medida que se acerca la hora prevista para la llegada del Papa. Allí se instaló uno de los sectores vallados para recibir a los fieles. Algunos llegaron con sus propias sillas y permanecen sentados bajo el sol; otros se acercan a los agentes de seguridad para preguntar por dónde deben ingresar. Entre conversaciones, cánticos religiosos y personas que intentan encontrar su lugar, la espera se vuelve cada vez más intensa.

El operativo, sin embargo, también provoca malestar. Vanesa Delgado llegó desde Lanús junto con su esposo. Tiene una pulsera de acceso, pero asegura que desde la madrugada intenta ingresar sin conseguirlo.

“Mala organización. Nadie sabe nada. Los policías te mandan a dar mil vueltas. Estoy desde las cuatro de la mañana girando. Te mandan para un lado, para el otro, y la verdad es un desastre. Tengo pulsera y no me dejan pasar”, comenta a LA NACION. Su esposo permanece sentado mientras ella relata las dificultades que atravesaron.

Sillas plegables, imágenes religiosas y banderas acompañaron la espera de miles de personas que llegaron desde distintos puntos del conurbano bonaerense La Nación

En el denominado Patio 10, situado en San Francisco de Asís y la avenida Lacaze, las discusiones interrumpen por momentos el clima de celebración. Voluntarios y efectivos policiales mantienen cruces verbales por el ingreso de personas que aseguran tener autorización para permanecer allí. Algunos se resisten a retirarse y reclaman explicaciones. La falta de información clara sobre los accesos alimenta las tensiones entre quienes llevan horas esperando.

La situación también enfrenta a integrantes de Defensa Civil de Quilmes y de Almirante Brown, que intercambian insultos en medio de desacuerdos vinculados con la organización. Durante la espera se registran descompensaciones y los problemas de conexión dificultan las comunicaciones. En un sector donde cada minuto parece aumentar la ansiedad, las indicaciones contradictorias terminan por generar nuevos conflictos.

En ese contexto, una mujer vinculada con el municipio de Almirante Brown intenta increpar a este medio, que se encontraba en el sector asignado para la cobertura. Minutos después, la misma mujer entrega pecheras municipales a integrantes de su familia y, entre risas, expresa: “Vos estás acá porque sos familiar mío”. Consultada por LA NACION, se niega a identificarse. El episodio ocurre mientras otros asistentes continúan reclamando por las dificultades para acceder a los espacios habilitados.

A pesar de los inconvenientes, la expectativa religiosa atraviesa toda la jornada. Entre los presentes aparecen imágenes de León XIV y de Francisco, banderas argentinas y otras con el rostro de Eva Perón. Los cantos se mezclan con las conversaciones de quienes recuerdan al Papa argentino y con las plegarias de aquellos que esperan encontrar en su sucesor una palabra de aliento.

Fieles aguardan desde la madrugada en los alrededores del Cottolengo Don Orione para intentar ver a León XIV durante su paso por Claypole Santiago Filipuzzi

La historia del refugio de los olvidados

El lugar hacia el que se dirigen todas las miradas tiene una historia que comenzó mucho antes de esta visita. El Pequeño Cottolengo Don Orione, situado sobre la avenida Lacaze al 3900, fue fundado a partir de la iniciativa de San Luis Orione, quien colocó su piedra fundamental el 28 de abril de 1935. La institución abrió sus puertas al año siguiente y se convirtió, con el paso del tiempo, en una comunidad dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad.

Actualmente, según informa la propia institución, allí viven 415 personas con discapacidad distribuidas en hogares organizados de acuerdo con sus necesidades de apoyo. El predio ocupa unas 50 hectáreas y cuenta con espacios de rehabilitación, talleres, consultorios, áreas educativas y un santuario donde se conserva el corazón de San Luis Orione. LA NACION había recorrido sus instalaciones en septiembre, cuando trabajadores y residentes comenzaban a prepararse para recibir al Pontífice.

La importancia de la visita no se limita al encuentro religioso. Para muchos vecinos, la presencia de León XIV representa la posibilidad de que el mundo conozca una institución que forma parte de la identidad de Claypole. Para otros, es también una oportunidad para mostrar las necesidades de los barrios que la rodean.

“Viene por lugares feos, no sé por qué lo traen por esa zona”, comenta una vecina mientras observa el movimiento. Su frase contrasta con la alegría de quienes llegaron desde lejos y no parecen prestar atención al estado de las calles. Entre los fieles, el cansancio de la madrugada empieza a sentirse, pero nadie quiere perder su lugar.

Peregrinos y vecinos se ubicaron detrás de los vallados instalados para el operativo de seguridad desplegado por la visita de León XIV LUIS ROBAYO - AFP

Julieta, de 40 años, llegó desde Quilmes a las dos de la mañana. Lleva un dibujo realizado por su hija de seis años, un pequeño regalo que espera acercar al Papa.

“Estoy feliz por verlo. Quería a Francisco, pero quiero a León. Es Dios. No me importa el sueño porque vine desde las dos de la mañana”, dice. La emoción se impone al cansancio acumulado tras horas de espera.

A pocos metros, Laura Arroyo, vecina de La Matanza, participa de los cantos junto con el grupo con el que llegó a la una de la madrugada. A pesar de llevar tantas horas despiertos, cantan con entusiasmo. Cuando intenta explicar lo que significa para ella estar allí, rompe en llanto.

“Es una alegría enorme, lo voy a ver. Le voy a pedir por mi familia. Somos de clase humilde, no tenemos para comer. Por favor, que ayude a la Argentina. Que nos salve”, expresa.

Su pedido introduce otra dimensión de la jornada. Detrás de las imágenes religiosas y los cantos aparecen las preocupaciones económicas de familias que hicieron el esfuerzo de viajar durante la madrugada. Para Laura, la visita no es solamente la posibilidad de ver a una figura de la Iglesia católica. Es también una ocasión para expresar una necesidad que atraviesa su vida cotidiana.

Familias enteras llegaron durante la madrugada para participar de una de las actividades más convocantes de la gira de León XIV por la Argentina Sebastián Hipperdinger

Luis Ochoa, de 72 años, llegó acompañado por su madre de 90, que tiene cáncer. Cuenta que, pese a su estado de salud, ella quería estar presente para ver al Pontífice.

“Es una alegría enorme que venga. Solo pido que traiga paz, que la Argentina la necesita”, dice a LA NACION.

La presencia de su madre, en medio de una multitud que aguarda de pie o sobre sillas plegables, muestra hasta dónde llega la expectativa por un encuentro que podría durar apenas unos instantes.

Las horas avanzan y la multitud empieza a contar los minutos. Quienes permanecían sentados se levantan cada vez que aparece alguna novedad. Otros miran hacia el sector por donde se espera que avance el papamóvil. La impaciencia se transforma en entusiasmo cuando comienza a circular la información de que León XIV ya está en camino.

🔴 AHORA | Así llegaba el Papa al Cottolengo Don Orione



Saludando a los miles de fieles desde el Papamóvil, León XIV ingresó a la capilla del instituto de asistencia y hogar integral para personas con discapacidad ubicado en Claypole.



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Entonces los cánticos se multiplican. Las personas que habían llevado sillas se ponen de pie, las conversaciones se interrumpen y las miradas se concentran en la calle. Algunos levantan imágenes religiosas; otros intentan encontrar un espacio desde donde observar mejor. Después de una madrugada de espera, el momento que todos imaginaron parece estar cada vez más cerca.

La llegada de León XIV provoca una reacción inmediata. Los gritos se escuchan desde distintos sectores y, a medida que pasa la comitiva, vecinos salen de sus casas y avanzan por las cuadras hacia el Cottolengo para intentar acercarse. La expectativa que durante horas permaneció concentrada detrás de las vallas se extiende hacia las calles interiores del barrio.

Desde algunas viviendas se escucha la transmisión de la celebración religiosa a todo volumen. Las voces que salen de los televisores se mezclan con los gritos de quienes todavía intentan ver al Papa. Hay personas que caminan apuradas, otras que permanecen junto a las puertas de sus casas y algunas que siguen la jornada desde las ventanas.