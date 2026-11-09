Los empresarios del Grupo de los Seis propondrán una mesa de diálogo nacional tras la visita del Papa

Las cámaras empresarias que integran el Grupo de los Seis (G6) anunciaron este domingo que, una vez concluida la visita del Papa León XIV a la Argentina, propondrán convocar a una mesa de diálogo con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil. “El objetivo es acordar unas pocas bases que se sostengan más allá de cada gobierno”, señalaron en un comunicado difundido con motivo de la llegada del pontífice al país.

“Cada sector deberá decir qué espera de los demás y, sobre todo, qué se compromete a hacer”, plantearon las entidades. El comunicado sitúa la iniciativa después de la visita y deja abiertas la fecha de la reunión y los temas que se discutirían. “Esperamos que la visita de Su Santidad inspire el encuentro, pero el acuerdo y la responsabilidad de cumplirlo son nuestros”, agregaron.

El anuncio figura bajo el subtítulo “Nadie puede solo”. Allí, el G6 (que integran la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina) enumeró a empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales, y reconoció que tienen “intereses distintos y diferencias legítimas”. “La Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar”, consignó el documento. Para las cámaras, ese diálogo supone reconocer al otro y “aceptar que nadie tiene todas las respuestas”.

En el texto, titulado “Bienvenido, Santo Padre”, las entidades definieron la visita como “un acontecimiento pastoral”, pero que también puede ser una oportunidad para que creyentes y no creyentes se pregunten “qué valores queremos que nos sigan uniendo y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás”. Entre esos valores, mencionaron la dignidad de cada persona, el valor del trabajo, la solidaridad, el respeto por el otro y la búsqueda del bien común.

El G6 también precisó qué papel les asigna a los empresarios: “Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal”. En ese apartado, describieron a la empresa como una comunidad en la que confluyen empresarios, trabajadores, proveedores, clientes y sus familias.

“No hay empresa próspera en una sociedad que fracasa”, sostuvo la entidad, y, en línea con la concepción papal, señaló que el trabajo, además de aportar un ingreso, es “dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida”.

Las cámaras destacaron su “responsabilidad especial” con los jóvenes y con quienes tienen menos oportunidades. También se refirieron a los cambios que traen la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir y una economía más integrada, temas que vincularon con la primera encíclica de León XIV. “El desarrollo económico y tecnológico encuentra su sentido cuando está al servicio de las personas”, afirmaron.

El planteo empresarial coincide con uno de los ejes del primer discurso de León XIV en Buenos Aires. En el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, el Papa habló de la importancia de poder vivir del propio trabajo y puso el foco en quienes buscan empleo y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, dijo.

León XIV también vinculó la fortaleza de la democracia con la disposición a escuchar, el cuidado de la palabra, la “búsqueda paciente de acuerdos” y la capacidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con el que se comparte un destino. “De ese modo, se forja una confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida”, afirmó.