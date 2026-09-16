Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:46 y se pone a las 18:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.