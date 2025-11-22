LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 23 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 24;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 23 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:24 y se pone a las 19:44.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

