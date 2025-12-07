Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 22;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 8 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:21 y se pone a las 19:58.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
