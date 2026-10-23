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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 18; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:01 y se pone a las 19:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con llovizna y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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