Messi fue el imán de los Premios Princesa de Asturias: 36 horas de emociones para cumplir el deseo de su papá

OVIEDO.— La coreografía del arribo de los ganadores, diseñada con un protocolo rígido, salió a la perfección. Quince minutos antes del inicio de la ceremonia, en coches negros casi idénticos, con vidrios polarizados, los ganadores de las ocho categorías de los Premios Princesa de Asturias 2026, comenzaron a arribar al Teatro Campoamor. Lionel Messi fue el anteúltimo en descender, sonriente, caminó solo por la alfombra azul hacia la puerta del coliseo, al son de una banda de gaiteros y de una ovación sin precedentes para este galardón. Messi no pronunció un discurso en este acto solemne, pero fue el gran protagonista de la velada.

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Sobre el escenario, junto con los demás ganadores, Messi escuchó atento los discursos de Patti Smith, Julian Barnes, Cristina Koch y Timothy Garton Ash. Este último, ganador del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, historiador británico, no ocultó su emoción por compartir el escenario con Messi y le dedicó unas líneas en su discurso: “¿Acaso es posible hablar en España, en 2026, y en presencia de Lionel Messi, sin mencionar el fútbol? La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo”.

La Princesa de Asturias destacó en su discurso la labor de Messi dentro y fuera de la cancha: “No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante -el gol que todos esperan- en el que cabe todo. Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible. Nos presta una gran definición del futbolista argentino un exjugador del Sporting: «Convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego»."

Messi, sobre el escenario, en medio del historiador británico Timothy Garton Ash y de la astronauta estadounidense Cristina Koch, también ganadores del galardón Miguel Oses - AP

“Mi papá estaba muy ilusionado con este premio”, dijo el ahora excapitán de la selección argentina a EFE. Messi no quiso brindar en Oviedo una conferencia de prensa, pero en las declaraciones que realizó a esta agencia de noticias destacó que hizo malabares en su agenda para acudir a Asturias, como homenaje a su papá, Jorge Messi, recientemente fallecido: “Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía para que viniera a pasar unos días acá, por lo que significa este reconocimiento que va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha; él estaba muy feliz [con este premio] y seguro lo está disfrutando donde esté”.

Un niño con la camiseta argentina logró saltar el vallado y el férreo operativo de seguridad cuando llegó el primer auto a la explanada del teatro. Para su desilusión, no era Messi, sino el ministro de Agricultura de Noruega, Nils Kristen Sandtrøen, en representación de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Antonela Roccuzzo esperaba a su marido dentro del teatro. Muy emocionada, con los ojos vidriosos, aplaudió desde la platea la entrega del diploma en manos de la princesa Leonor, la princesa de Asturias, mientras se leía el fallo del jurado, comunicado en junio último: “[Ha sido premiado] por su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Leo Messi, el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, se ha ganado también el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Messi fue rebautizado “Leo Messi” a lo largo de todas las actividades del Premio Princesa de Asturias (ni Lionel, ni Leonel) cada vez que una comunicación u acto oficial lo mencionaba. Un acto de justicia: así es como siempre lo llamaron su familia, sus compañeros, sus amigos...

Messi se suma a la lista de argentinos que obtuvieron este premio: Mario Bunge, Les Luthiers y Quino (Comunicación y Humanidades); Raúl Alfonsín (Cooperación Internacional) y Daniel Barenboim (Concordia).

Messi camina hacia el momento de la entrega del diploma ANDER GILLENEA - AFP

En las 36 horas que Messi permaneció en Oviedo, tras su presentación ante una multitud de niños y adolescentes, en el Palacio de Deportes, una cena de gala con los Reyes, la asistencia a la audiencia real con la Princesa y la ceremonia de premiación, el jugador ha recibido innumerables muestras de cariño en España, país que fue y es su hogar, además de Argentina.

Tras la ceremonia, Messi respetó su propia agenda: en lugar de acudir al cocktail protocolar con el resto de los premiados e invitados, siguió su ruta rumbo al aeropuerto. Es que la pelota sigue siendo parte central de su vida: partió en su avión privado de regreso a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, que se enfrentará el sábado a los New York Red Bulls en Nueva Jersey. Será el punto final de días felices y ajetreados, en los que se movió con soltura fuera de su ámbito habitual. El lunes, en Londres, se entregará el Balón de Oro, una distinción que ya ganó ocho veces. Pero esa será otra historia.