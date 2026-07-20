Siguen las nubes y hay posibilidad de lluvias: así estará el clima esta primera semana de vacaciones de invierno en el AMBA

La semana se presentará mayormente gris, fría y con altos niveles de nubosidad en el estuario, lo que generará jornadas con muy poca amplitud térmica. Se prevé un ambiente inestable con probabilidad de lloviznas intermitentes durante el lunes, martes y viernes, siendo el jueves el único día que promete algunas ventanas de sol.

Clima de lunes: nuboso, ventoso e inestable

Para hoy se espera otra jornada con mucha cobertura nubosa que estará permanentemente amenazando con lloviznas. La mañana mostrará viento moderado desde el sudeste, cielo nublado y mínima de 8ºC que se sentirá más fría por el ambiente ventoso que podría obligar a volver a sacar a la bufanda del cajón. Será un nuevo día gris, donde aquellos que tengan que moverse por la calle quedarán expuestos al chiflete y a las precipitaciones débiles por lo que no salga sin una campera impermeable y abrigada si le toca estar un largo rato a la intemperie. Poco podrá hacer el mercurio en un día sin sol y con circulación de aire frío por lo que la tarde no escapará a valores invernales entregando 14ºC de máxima con probabilidad permanente de lloviznas. La noche será la franja más inestable, donde no se descartarían lluvias aisladas en un cierre con 11ºC, atención los que vuelvan tarde porque será un cierre del día ideal para resfriarse.

Así estará el clima esta semana

Clima de martes: siguen los nubarrones

El martes entregará una nueva jornada sin sol y ligeramente inestable. Se prevé un amanecer con cielo nublado, viento moderado del sudeste y el termómetro iniciando la cuenta en 9ºC. La probabilidad de precipitaciones es baja hasta el momento, pero no descartamos algunas lloviznas aisladas por lo que el abrigo impermeable volverá a ser estratégico. La tarde se mostrará nublada, con viento fresco desde el sudeste y con el termómetro nuevamente sin poder superar los 14ºC repitiendo la situación sinóptica del día anterior. La noche mostrará una importante atenuación de viento en un cierre con 11ºC.

Clima de miércoles: un poquito de sol

Otro día nublado con rachas frías para seguir con el ambiente invernal en el estuario. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve desde el sur y mínima de 8ºC con baja probabilidad de precipitaciones. La tarde le devolverá la estabilidad al estuario, ya sin probabilidad de lluvias, aunque manteniendo el cielo cubierto o con pocas cuotas de sol. El mercurio seguirá sin poder estirarse ante el viento frío y la pobre insolación de la superficie entregando 13ºC en una tarde fresca y algo ventosa, hacia el final del día se correrá la nubosidad media y alta en un cierre con 11ºC y poco viento.

Clima de jueves: la máxima no repunta

El jueves aprovechará los claros en el cielo para dejarnos sol intermitente durante todo el día. El amanecer promete cielo parcialmente nublado, viento leve desde el este y 8ºC de piso térmico repitiendo los comienzos fríos, pero no polares. La jornada sumará un nuevo casillero a la hilera de tarde frías con poco sol mostrando mucha nubosidad, viento leve y 14ºC como máximo esfuerzo del termómetro. La noche repetirá el cierre de 11ºC con cielo mayormente nublado y viento suave del este.

Clima: se espera una semana de lluvias (Foto ilustrativa generada con IA)

Clima de viernes: otra vez los nubarrones

Enésimo día nublado en el estuario. Volverán los nubarrones en un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el noreste y 9ºC de piso térmico. La mañana será la franja más inestable del día con probabilidad de algunas lloviznas o lluvias aisladas desde antes del mediodía. La tarde no escapará a la probabilidad de lloviznas manteniendo el viento leve, la frondosa nubosidad y no logrando más de 15ºC. Hacia el final del día se disipará la nubosidad dejándonos una noche estable con 11ºC para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana: así estará el clima este fin de semana

El sábado se perfila con viento leve desde el este, mucha nubosidad, aunque sin previsión de lluvias con la máxima alcanzando los 15ºC. El domingo mostraría un importante ascenso de la temperatura con la vuelta del viento norte y mucho más sol

Eso es todo, amigos. Después de un jueves y viernes veraniegos vuelven a bajar las temperaturas en el estuario. Se vienen cinco días seguidos con parametros muy parecidos donde el permanente manto de nubosidad baja moldeará jornadas de muy poca amplitud térmica. Si bien las máximas nos devolverán al terreno invernal y obligarán a abrigarse a los chicos que quieran salir para aprovechar sus vacaciones, las mínimas no serán tan bajas lo que nos mantendrá diferenciados de cualquier amanecer polar. Varios días volverán a presentar cierta incertidumbre atmosférica teniéndonos permanentemente al vilo de lloviznas o alguna lluvia aislada, solo el jueves parece salvarse de los nubarrones. Así comienza una semana sin sol, con frío en todas sus franjas horarias, con el invierno volviendo por sus fueros, aunque sin presentar batalla por la mañana con amaneceres que merecerán mucho abrigo, pero sin presentar percepción polar o temperaturas hostiles.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli