Sube la temperatura y sigue el sol: así estará el clima en el AMBA durante este fin de semana de junio

El fin de la semana estará protagonizado por un leve ascenso de la temperatura. Las temperaturas llegarán a los 17°C. A partir del domingo, en adelante, el frío será nuevamente protagonista.

Clima de jueves: leve ascenso de la temperatura

Para esta jornada se espera una mañana algo ventosa con baja sensación térmica. El amanecer mostrará cielo mayormente nublado, viento moderado a regular desde el oeste y 6ºC de piso térmico. Tras algunas precipitaciones débiles por la madrugada, lentamente se irá retirando la nubosidad y se abrirá paso a despejarse el cielo. La tarde conservará las buenas cuotas de sol con el viento moderándose y completando su giro al sudoeste para dejar al termómetro en 13ºC vespertinos. La noche cerrará con cielo parcialmente nublado, viento leve y 10ºC

Clima de viernes: tarde a pleno sol

El viento frío y el cielo despejado moldearán un nuevo amanecer gélido en el estuario. Se espera viento leve desde el norte y mínima de 5ºC. La masa de aire casi quieta nos salvará del recalculo de sensación térmica, aunque podría favorecer algunas neblinas suburbanas. Se estima un día con nubosidad variable, con pasajes soleados alternando con tramos más nubosos, pero garantizando buena insolación de la superficie. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir en un cierre con 11ºC, viento leve y cielo ligeramente nublado.

Viernes y sábado será a puro sol en AMBA Santiago Filipuzzi - LA NACION

Clima de sábado: soleado con temperaturas primaverales

El fin de semana mantendrá el viento desde el norte para dejarnos un leve aumento de temperatura. Desde temprano, el termómetro escalará a una mínima de 8ºC, con cielo ligeramente nublado. Con el paso de las horas se irá agregando más nubosidad hasta llegar a una tarde parcialmente nublada, con poco viento y con el mercurio escapándole al frío intenso superando los 17ºC de máxima. La noche se encontrará a salvo para los que se junten a ver el partido de la selección argentina, en un cierre con cielo mayormente nublado y 12ºC. Pasada la medianoche entrará un frente frío, pero sin provocar lluvias, ni una inmediata caída de la temperatura.

Clima de domingo: nublado e inestable

La jornada dominical transcurrirá a puro nubarrón y mostrará un notable descenso de la temperatura. Se espera una mañana con cielo nublado, viento moderado desde el este y mínima de 9ºC. Si bien la mañana mostrará mucha nubosidad, no se esperan precipitaciones. Hacia el mediodía rotará el viento y provocará la aparición de ráfagas desde el sudeste en un ambiente ligeramente inestable donde alguna llovizna o lluvia aislada no desentonaría. La circulación de aire frío y la falta de sol pincharán la máxima en 14ºC, la tarde nublada y ventosa no parece invitar a planificar actividad al aire libre. Hacia la noche se empezará a limpiar el cielo y se intensificará el viento lo que nos dejará un marcado descenso de temperatura en las últimas horas del día.

Se aproxima un fin de semana con temperaturas bajas

Spoiler alert

El lunes y martes de la semana que viene mostrarán cielo parcialmente nublado, con mínima de 6ºC y máxima de 13ºC. A partir del miércoles tendremos tres días consecutivos con viento desde el sur que nos dejará cielo despejado y días de mucha amplitud térmica, aunque con mañanas más frías. No será una ola polar, pero se le parecerá bastante. No hay previsión de lluvias para los próximos siete días.

Eso es todo, amigos. Si bien las temperaturas vespertinas se irán recuperando a partir de hoy volverán a caer el domingo para meternos nuevamente en un segmento de frío intenso. A la hora de elegir un día del fin de semana para salir un rato, el sábado será por lejos la mejor opción mostrando una tarde soleada y lejos del frío intenso mientras el domingo se perfila nublado, ventoso y mucho más fresco.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli