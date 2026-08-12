Cuál es el horario del eclipse solar total del 12 de agosto

La cuenta regresiva para uno de los espectáculos astronómicos más esperados de 2026 ya comenzó. El próximo 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total, un evento donde la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, bloqueando su luz y generando un oscurecimiento del cielo en una estrecha franja del planeta. Según informó la NASA, la dinámica de este fenómeno responde directamente a la rotación terrestre y al recorrido de la sombra lunar, factores que determinan un horario distinto para cada región.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

A qué hora ocurrirá el eclipse solar total

El factor temporal es una de las claves que definen la observación del eclipse. De acuerdo con los datos técnicos de la NASA, el horario del evento no es uniforme, sino que varía significativamente según el punto del globo desde el cual se contemple. En el norte de Rusia, por ejemplo, la totalidad ocurrirá cerca del mediodía. Por el contrario, en Groenlandia e Islandia, el momento de mayor oscuridad se producirá durante las últimas horas de la tarde. En España y el noroeste de Portugal, la fase central del fenómeno llegará cerca de las 20.30, ofreciendo un cierre distinto a la jornada vespertina en la península ibérica.

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina, si bien no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Aunque se trata de un acontecimiento de gran relevancia científica, la duración de la totalidad será breve. Según la NASA, la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja podrán disfrutar del fenómeno durante menos de dos minutos.

Solo quienes se encuentren muy cerca del eje central de la sombra lunar, principalmente en sectores de Groenlandia, el océano Atlántico Norte y el norte de Rusia, podrán observar una totalidad levemente más extensa, que en ningún caso superará los dos minutos y medio. Esta brevedad convierte al evento en una experiencia de alta precisión temporal para los aficionados y especialistas que ya comenzaron a planificar sus viajes.

Mapa y trayectoria del eclipse solar total que llegará el 12 de agosto NASA

Es fundamental señalar que el eclipse no podrá observarse desde la Argentina ni desde ninguna otra región de Sudamérica, ya que la trayectoria de la sombra se desarrollará exclusivamente sobre el hemisferio norte.

Aquellos que residan en territorio argentino y deseen seguir el avance del fenómeno deberán recurrir a las transmisiones en vivo que realizarán diversas instituciones científicas y observatorios astronómicos a través de sus plataformas digitales.

Además de la planificación horaria, los expertos hacen hincapié en la seguridad. Dado que observar el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista, se recomienda utilizar únicamente gafas para eclipses o filtros certificados bajo la norma internacional ISO 12312-2. Esta advertencia es válida incluso durante las fases parciales, cuando la Luna no cubre totalmente al disco solar.

¿Cómo ocurren los eclipses solares?

Mientras tanto, el interés global crece no solo por el eclipse de 2026, sino por lo que vendrá después: el 2 de agosto de 2027 se producirá el denominado Eclipse del Siglo, que, a diferencia del que veremos el año próximo, ofrecerá una duración excepcional de oscuridad total superior a los seis minutos en regiones como Egipto.

Uno por uno, lugares y horarios del eclipse

Debido a la rotación terrestre y la trayectoria de la sombra lunar, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará según la ubicación geográfica de los observadores:

Islandia (Reikiavik): La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( 14:48 h en la Argentina ).

La fase de totalidad inicia a las 17:48 h local ( ). Norte de Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( 14:00 h en la Argentina ).

Alcanza su punto máximo cerca del mediodía local a las 24:00 h ( ). Groenlandia: El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( 15:15 h en la Argentina ).

El alineamiento pleno se registra al caer la tarde, hacia las 16:15 h local ( ). España (Madrid y zona central): El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( 15:27 h a 15:32 h en la Argentina ).

El momento de máxima oscuridad comenzará poco antes del atardecer, entre las 20:27 h y las 20:32 h local ( ). Noroeste de Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA