Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará cubierto con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: