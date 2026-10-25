La foto de Mauricio Macri con una ex número uno del mundo que sorprendió en las redes sociales

El Etihad Arena de Abu Dabi albergó una escena singular durante el desarrollo del UFC 333, ya que Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, coincidió en la zona VIP con la tenista Aryna Sabalenka, ex número uno del ranking mundial. El dirigente político publicó una fotografía junto a la deportista bielorrusa en su cuenta personal de Instagram, donde destacó la presencia de la campeona en el evento deportivo.

El cruce llamó la atención de los usuarios digitales, quienes definieron el momento como un crossover inesperado entre la política argentina y el circuito profesional de tenis. “¡Viendo la UFC en Etihad Arena en Abu Dabi! Con Aryna Sabalenka, dos veces número 1 del mundo de tenis femenino”, escribió Macri en su cuenta de Instagram.

Macri sorprendió a las redes sociales con una selfie junto a Sabalenka Captura Instagram (@mauriciomacri)

La presencia de Sabalenka en el recinto también generó repercusión mediática por otros motivos. La organización del evento proyectó su imagen en las pantallas del estadio, pero el rótulo televisivo cometió un error de ortografía al escribir su apellido como “Sabalenko”. La tenista reaccionó con risas y saludó a las cámaras al notar la confusión. Por su parte, el comentarista Jon Anik repitió el equívoco al presentarla ante la audiencia global, hecho que quedó registrado como una de las anécdotas centrales de la velada en Emiratos Árabes Unidos.

La organización de la UFC tuvo un error doble al presentar a Aryna Sabalenka

La atleta bielorrusa aprovechó este descanso competitivo para presenciar los combates de artes marciales mixtas desde un lugar privilegiado, sentada detrás del presidente de UFC, Dana White.

El espectáculo central culminó con la victoria por nocaut del australiano Alexander Volkanovski sobre Movsar Evloev, un resultado que marca un hito en la categoría de peso pluma. El evento deportivo incluyó otros enfrentamientos destacados, como el triunfo de Petr Yan sobre Merab Dvalishvili tras cinco asaltos intensos.

UFC compartió un video personalizado de Sabalenka durante el evento

Sabalenka atraviesa un periodo de preparación antes de las Finales de la WTA que se disputarán en Indian Wells el próximo mes, donde la jugadora buscará cerrar el calendario anual con un trofeo tras una temporada irregular. El certamen contará con la participación de otras figuras como Iga Swiatek y Naomi Osaka, quienes integran la lista de competidoras confirmadas para el torneo final.

Sabalenka fue una de las estrellas que disfrutó una velada especial de UFC en Abu Dabi

La tenista registra una trayectoria destacada en la alta competencia con victorias en Grand Slam, aunque ahora enfoca sus esfuerzos en recuperar su mejor versión deportiva. La jornada en el Etihad Arena permitió a la número dos del mundo despejar su mente antes de retomar la raqueta para el último compromiso oficial del ciclo 2026 en el circuito internacional.