LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de noviembre, la temperatura rondará entre 20 y 37;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 28 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Tandil para el 28 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 28 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
    1

    El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei

  2. Se quedó sin trabajo y toca el violín en una peatonal en Córdoba: una nena lo sorprendió y bailó con él
    2

    Se quedó sin trabajo y toca el violín en una peatonal en Córdoba: una nena lo sorprendió y bailó con él

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este jueves 27 de noviembre
    3

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 27 de noviembre

  4. Seis focos pusieron en vilo a una provincia: “Situación especialmente compleja”
    4

    Nuevos incendios en el sur: seis focos en las últimas horas pusieron en vilo a una provincia

Cargando banners ...