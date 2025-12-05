LA NACION

Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de diciembre, la temperatura rondará entre 22 y 33;

El pronóstico del tiempo para Tandil para el 6 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 6 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 20:00.

Pronóstico del tiempo en Tandil para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 29 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
