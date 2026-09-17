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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 18 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 18 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 18 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 18:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con bruma y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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