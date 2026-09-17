“Las Malvinas son argentinas”: la remera que eligió Lali Espósito para su arribo al Festival de San Sebastián

A pocos días de volver a subirse al escenario de River y en medio de uno de los momentos más intensos de su carrera, Lali Espósito cambió por unas horas su faceta musical por el cine. La cantante y actriz ya está en el Festival de San Sebastián, donde este domingo presentará oficialmente Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, pero su llegada a la ciudad vasca tuvo además un detalle que rápidamente llamó la atención.

Para sus primeras apariciones en la previa del festival, Espósito eligió un look de impronta rockera: anteojos negros, blazer oversized del mismo color, botas altas acordonadas y, debajo, una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas”. Además de posar para las fotos, la intérprete de “No me importa” firmó autógrafos y se sacó selfies con los fans que la esperaban en el lugar.

Lali Espósito llegó a San Sebastián con un look de impronta rockera: blazer negro oversized, anteojos oscuros, botas altas acordonadas y una remera blanca con la frase “Las Malvinas son argentinas” JB Lacroix - GC Images

La cantante y actriz eligió para su llegada al festival una remera con una consigna histórica que volvió a cobrar fuerza durante el Mundial y que ella misma había compartido en sus redes después del triunfo argentino ante Inglaterra JB Lacroix - GC Images

La elección no resulta aislada. En los últimos meses la consigna volvió a ocupar un lugar central, especialmente después de que la selección argentina eliminara a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Durante los festejos en Atlanta, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros integrantes del plantel desplegaron sobre el campo de juego una bandera blanca con esa misma frase. La imagen recorrió el mundo y Lali fue, justamente, una de las figuras que la compartió entonces en sus redes sociales.

Tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, jugadores de la selección argentina desplegaron sobre el campo una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una imagen que rápidamente se viralizó PAUL ELLIS - AFP

La escena trascendió rápidamente el fútbol. En las semanas siguientes comenzaron a circular remeras, buzos y distintos objetos que retomaron la frase y la estética de aquella bandera hecha por unos hinchas argentinos. Distintas marcas locales incorporaron diseños vinculados con el episodio y con el histórico reclamo argentino por las islas.

La postal de los futbolistas argentinos con la bandera se convirtió en una de las imágenes más comentadas de aquel triunfo y, en las semanas siguientes, la consigna empezó a aparecer también en prendas y diseños de marcas locales JEWEL SAMAD - AFP

De River a la competencia oficial de San Sebastián

La llegada de Lali a España se produce en un año particularmente fuerte para su carrera. Después de los cinco Vélez agotados que ofreció durante 2025, en junio hizo por primera vez dos conciertos en River Plate y el próximo 26 de septiembre regresará al Monumental por tercera vez, en el cierre de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama.

En medio de esa agenda musical, Espósito volvió también a concentrarse en su faceta como actriz. Glaxo, dirigida y escrita por Benjamín Naishtat y basada en la novela homónima de Hernán Ronsino, tuvo hace pocos días su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y ahora llega a San Sebastián para competir en la Sección Oficial.

La historia se sitúa inicialmente en Chivilcoy, en 1957, y sigue a cuatro jóvenes amigos cuyo vínculo comienza a quebrarse con la llegada al pueblo de un inquietante expolicía y su esposa. Con el paso de las décadas, aquel pasado reaparece y obliga a los personajes a enfrentarse con viejas heridas, culpas y deseos de venganza. Junto con Lali, integran el elenco Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Alan Sabbagh. La película dura 106 minutos y es una coproducción entre la Argentina y Brasil.

Para Espósito, además, se trata de un regreso muy particular al festival. En 2025 había participado de San Sebastián como integrante del jurado de la Sección Oficial; esta vez vuelve del otro lado, como una de las protagonistas de una película que aspira al máximo premio de la competencia.

La primera proyección de Glaxo en el certamen está prevista para el domingo 20 de septiembre.

Lali ya conoce de cerca el Festival de San Sebastián: en 2025 integró el jurado de la Sección Oficial y un año después regresa como actriz de Glaxo, una de las películas que compiten por la Concha de Oro Europa Press News - Europa Press

Una fuerte presencia argentina

La 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián se desarrollará del 18 al 26 de septiembre y volverá a tener una marcada presencia argentina. Este año, además, el afiche principal del encuentro tiene como protagonista a Ricardo Darín, una de las figuras más estrechamente vinculadas con el festival y ganador del Premio Donostia en 2017.

Darín también viajará para presentar junto a Diego Peretti Lo dejamos acá, la nueva película de Hernán Goldfrid, que tendrá allí su première mundial antes de desembarcar en Netflix el 16 de octubre. En el film, Darín interpreta a un psicoanalista que comienza a sobrepasar los límites habituales de su profesión.

Diego Peretti y Ricardo Darín en Lo Dejamos Acá Netflix

También estarán Mercedes Morán y Dolores Fonzi, protagonistas de Mis muertos tristes, dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en el cuento de Mariana Enríquez. La escritora argentina acompañará además al elenco durante el festival. La producción argentino-chilena también integra la Sección Oficial.

Entre las presencias anunciadas oficialmente aparecen además Lorenzo “Toto” Ferro, que llegará con El tren fluvial; Nahuel Pérez Biscayart, parte de Narciso; y varios cineastas argentinos con trabajos distribuidos entre las distintas secciones del certamen.

Para el cine argentino, será por lo tanto una edición especialmente nutrida. Para Lali, tendrá además una doble dimensión: regresa a un festival que hace apenas un año la había convocado como jurado y ahora lo hace como actriz en competencia, justo antes de volver a Buenos Aires para coronar su gira con un tercer show en el estadio de River.