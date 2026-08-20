Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:29.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: