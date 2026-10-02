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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 3 de octubre
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 3 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 3 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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