Qué se sabe de la muerte de Ricardo Soulé, el fundador de Vox Dei

La muerte de Ricardo Soulé, fundador, cantante y compositor de Vox Dei, causó conmoción este viernes 2 de octubre en el mundo de la música argentina. El artista tenía 76 años y en las últimas semanas había generado preocupación después de comunicar públicamente que atravesaba problemas de salud.

Soulé permanecía internado en un sanatorio de Quilmes y murió durante la mañana. Hasta el momento, su familia no informó públicamente un diagnóstico ni una causa médica específica de su muerte, por lo que no corresponde asociar el fallecimiento con una enfermedad determinada.

La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un emotivo mensaje en el que contaron que el músico estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimas horas.

El mensaje con el que la familia del músico lo despidió en redes sociales (Foto: Instagram @ricardosoule)

“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, expresaron.

“Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor”, completaron.

El último mensaje de Ricardo Soulé antes de su partida

Las primeras señales públicas sobre su estado de salud habían aparecido el 11 de septiembre, cuando Ricardo Soulé anunció que debía suspender temporalmente sus presentaciones en vivo y compromisos públicos. En aquel momento, el músico decidió no revelar qué problema de salud atravesaba y manifestó su esperanza de que la pausa fuera transitoria.

“Quiero contarles que por un tema de salud tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios”, había expresado.

Ricardo Soulé anunció el 11 de septiembre que debía hacer un receso en sus presentaciones debido a problemas de salud (Foto: Instagram @ricardosoule)

Además, pidió atravesar ese momento lejos de la exposición pública: “En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión”.

El mensaje terminaba con un deseo que finalmente no pudo concretarse: “Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar”.

¿Dónde será la despedida a Ricardo Soulé?

La familia también informó cómo será la despedida del reconocido artista. Los restos de Ricardo serán velados en la Casa de las Culturas de Quilmes, ubicada en Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 383, esquina Sarmiento.

El Municipio de Quilmes confirmó que el público podrá acercarse a partir de este viernes 2 de octubre de 20 a la 1 hora de la madrugada del sábado y nuevamente el sábado de 7 a 11 horas de la mañana. La despedida estará abierta a familiares, amigos, colegas, vecinos y admiradores de su obra.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.