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Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 30 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 30 de agosto
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 30 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 18:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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