Chiqui Tapia se reconcilió con los Moyano en un festejo en el que el clan estuvo casi completo

Ni siquiera en su cumpleaños Hugo Moyano logra reunir a la familia completa. El viernes, con la excusa de celebrar el 17° aniversario del Club Deportivo Camioneros, el jefe sindical reunió a cinco de sus seis hijos y a buena parte de sus nietos. No fue un encuentro más: simbolizó la reconciliación del clan camionero con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exyerno del histórico líder, quien había tomado distancia de la familia tras su separación de Paola y por algunos entredichos con Pablo, el número dos del gremio y el gestor deportivo del club.

La foto de unidad, sin embargo, no fue completa. No estuvieron Facundo Moyano, que está de viaje en Mar del Plata mientras avanza la causa judicial por presunta violencia de género contra su novia, ni Liliana Zulet, la esposa de Moyano que no se habla con Pablo, su principal detractor en lo relativo al manejo de los negocios del sindicato a través de un holding de empresas propias.

Además, de la familia Moyano, participaron del agasajo dirigentes sindicales. Entre ellos, Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la CGT, y el aeronáutico Juan Pablo Brey, un ladero fiel del clan camionero. Hubo un escenario con una banda musical y la mesa principal, a diferencia del resto, se ubicó en la cabecera del salón, frente a todos los asistentes.

Los sindicalistas Juan Pablo Brey, Cristian Jerónimo, Pablo Moyano y Chiqui Tapia, en la cena aniversario por los 17 años del Club Camioneros gentileza

Según el relato de algunos asistentes, hubo una suerte de colecta de dinero para afrontar gastos corrientes del club. LA NACION consultó a las cámaras empresarias si es que habían recibido presiones para donar fondos, pero rechazaron esa versión que circuló desde anoche con insistencia. Fuentes vinculadas al moyanismo deslizaron que cada había 80 mesas y que cada una de ellas tenía un costo de $3.000.000. Si es así, se recaudaron unos $240.000.000, lo que sería el presupuesto mensual del equipo profesional de Camioneros, que milita en la Primera B Metropolitana, la tercera categoría de los torneos de AFA. El equipo de los Moyano marcha segundo en la tabla de posiciones y sueña con el año que viene jugar en la B Nacional. Un recorrido similar al que hizo Barracas Central, el equipo de Chiqui Tapia.

Mucho tiene que ver el fútbol en la reconciliación de Tapia con los Moyano. El presidente de la AFA ya había participado de un acto por la inauguración del estadio Hugo Moyano, en Esteban Echeverría. Pero también ayudó la amistd que une a los hijos de Chiqui con los de Pablo, los nietos de Hugo. De hecho, los hijos y nietos del jefe camionero fueron habitués de los últimos mundiales de fútbol, con ubicaciones preferenciales.

El episodio policial de Facundo Moyano renovó las tensiones dentro del clan. Pablo, número dos del sindicato, confirmó públicamente que no tiene relación con su medio hermano. “Al único Facundo Moyano que conozco es a mi hijo”, dijo irónicamente.

En el ajedrez familiar, Pablo tiene hoy como aliada principal a Karina Eva, a cargo de la Secretaría de Género y muy involucrada en la vida interna del gremio. Pablo y Karina cuestionaron más de una vez en privado la gestión de Zulet al frente de la obra social.

Él directamente cortó relación con la tercera mujer de su padre. Paola, otra de las hijas del líder sindical y exesposa de Chiqui Tapia, está al margen de los manejos del gremio y de la interna familiar. Ayer reapareció con sus hermanos después de mucho tiempo.

Diferente son los casos de Hugo (h.), que es abogado y diputado nacional e intenta hacer equilibrio entre sus medios hermanos. Relegado, solo con trato frecuente con Facundo y Huguito, está Jerónimo, el menor, que tiene 26 años, cinco sueldos en blanco (las tres empresas de Zulet, su madre; una distribuidora de cerveza que depende de Quilmes y la Federación Nacional de Camioneros) y es el secretario privado de su padre. Sueña con ser el heredero a pesar de no haber manejado nunca un camión. Anoche, por momentos, la interna famaliar quedó apaciguada a pesar de que musicalizaba el evento un tema de “Los del fuego”.