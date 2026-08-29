Así quedó la tabla de campeonas históricas del Mundial de hockey, tras el título de Las Leonas

Hay campeón del Mundial de hockey: son las Leonas. El equipo argentino sacó lo mejor de su esencia, la que edificó a su historia más gloriosa y en Países Bajos, anfitrión de este esta Copa del Mundo junto a Bélgica, venció al conjunto local por 3 a 1 en penales tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario.

De esta manera, el equipo argentino consiguió em tercer título de su historia, tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. Con mucho corazón y mucha garra, pero también jugando un partido casi perfecto, el seleccionado albiceleste revirtió toda la adversidad posible, incluso ir abajo en el marcador y tuvo el premio mayor: la gloria eterna que implica ser campeón del mundo.

El equipo argentino, con su entrenador Fernando Ferrara, y un festejo muy esperado ap - AP

La Naranja domina, sin embargo, la tabla histórica con nueve títulos: Mandelieu-la-Napoule 1974, Madrid 1978 y 2006, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sídney 1990, La Haya 2014, Londres 2018 y Tarrasa-Amstelveen 2022.

Países Bajos es el máximo ganador de la historia de los Mundiales y era el favorito al triunfo en este 2026 Patrick Post - AP

Las Leonas, con esta, cuentan con tres estrellas. La primera la consiguieron en Perth 2002, cuando el plantel derrotó a Países Bajos en una definición por penales. La segunda conquista fue la de Rosario 2010, edición en la cual las locales superaron a las neerlandesas por 3 a 1 en una noche brillante de la mejor jugadora de todos los tiempos, Luciana Aymar.

Antes de este título, las Leonas, de los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente, más allá de sus logros en 2002 y 2010, ya se habían colgado la medalla de bronce en Madrid 2006 y La Haya 2014. Además, en lo que va del siglo también ganaron seis medallas olímpicas: tres de plata (Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020) y tres de bronce (Atenas 2004, Pekín 2008 y París 2024).

Victoria Miranda y Juana Castellaro, la nueva generación de las Leonas, a puro llanto en Amstelveen ap - AP

Tabla de campeones del Mundial de hockey sobre césped femenino

Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina - Tres (Perth 2002, Rosario 2010 y Amstelveen 2001)

(Perth 2002, Rosario 2010 y Amstelveen 2001) Alemania - (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.

En contrapartida, hay países que nunca fueron campeones del mundo pero llegaron a finales u ocuparon el tercer lugar del podio. Canadá fue escolta de Países Bajos en Kuala Lumpur 1983 y tercero en Amstelveen 1986, e Irlanda fue segunda de las neerlandesas en Londres 2018. Por último, siete seleccionados ganaron la presea de bronce una vez: Bélgica, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Inglaterra y Unión Soviética.