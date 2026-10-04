Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:31 y se pone a las 19:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.