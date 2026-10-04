Un hombre quedó preso, acusado de asesinar a su hija de tres años para provocar “sufrimiento” a su madre

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El asesinato de una nena de tres años conmueve por estas horas a los habitantes de la localidad neuquina de Villa La Angostura: el principal sospechoso del ataque es el padre de la menor, quien se encuentra internado en grave estado tras autolesionarse.

El episodio ocurrió ayer alrededor de las 18.30 en el interior de una vivienda situada en la Avenida Siete Lagos al 340 (entre las calles Del Chilco y Del Pehuén), en Villa La Angostura.

Según las actuaciones preliminares del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía de Neuquén, el agresor es Carlos Arias, un trabajador oriundo de la localidad rionegrina de Lamarque que residía temporalmente en la villa. Su pareja y su hija de tres años, también provenientes de Río Negro, habían viajado a la localidad cordillerana para visitarlo.

Durante la tarde de ayer, en medio de una discusión y agresión contra su pareja, Arias tomó un arma blanca y atacó a la menor, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte en el lugar de manera inmediata. Según se supo, mientras la madre de la niña logró salir de la vivienda para salvar su vida, el hombre se infligió lesiones cortopunzantes en el cuello con el objetivo de quitarse la vida.

Tras la intervención de los servicios de emergencia y la policía, el atacante recibió atención médica inicial en el Hospital Dr. Oscar Arraiz, de Villa La Angostura. Debido a la complejidad de su cuadro —que incluye un corte profundo en el cuello—, fue derivado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, donde permanece en estado grave y bajo custodia policial permanente.

Por su parte, la madre de la víctima fue ingresada en el hospital local de Villa La Angostura. Fuentes judiciales indicaron que no presentaba heridas físicas de consideración, por lo que su internación responde a la necesidad de brindarle contención psicológica y acompañamiento profesional.

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y cuenta con la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila. El Ministerio Público Fiscal encuadró preliminarmente el caso bajo la carátula de homicidio doblemente calificado por el vínculo (cometido contra su propia descendiente) y por haber sido cometido con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja.

Entre las medidas ordenadas por la Justicia se destaca la autopsia del cuerpo de la niña. El examen fue solicitado al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y se realizará en Neuquén capital.

A su vez, se dispusieron un allanamiento y diversos peritajes. El fiscal pidió autorización a un juez de Garantías para allanar esta mañana la vivienda en la Avenida Siete Lagos, donde ocurrió el crimen, con el fin de secuestrar el arma homicida, teléfonos celulares, prendas de vestir y evidencias biológicas. Asimismo, la policía provincial lleva adelante entrevistas con testigos y mantiene el resguardo de la escena del crimen.

Debido al delicado estado de salud de Arias, la Fiscalía deberá aguardar a que los médicos logren estabilizarlo para solicitar la audiencia de formulación de cargos ante el juez de Garantías.