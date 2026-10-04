¿Quién va ganando las elecciones en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, domingo 4 de octubre

Hoy, los ciudadanos barasileños habilitados para votar emitirán el sufragio en las elecciones generales que concentran la atención política de la región y por las que resulta importante saber cómo miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, domingo 4 de octubre.

Brasil vota con urna electrónica [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Aunque se presentan 13 espacios políticos, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el opositor Flávio Bolsonaro concentran la mayor parte de la intención de voto de la ciudadanía.

Los últimos relevamientos marcan que ambos candidatos reúnen el mayor número de voluntades pero, hasta el momento, ninguno saca la suficiente ventaja como para consagrarse en la primera vuelta.

Así miden las encuestas entre Lula y Bolsonaro Jr. hoy, domingo 4 de octubre

Tomando como referencia la publicación de los últimos sondeos de Datafolha, difundidos el jueves 1 de octubre, Lula da Silva alcanza un 42% de las preferencias, mientras que Flávio Bolsonaro suma un 38%.

Este estudio, encargado por el diario O Globo, ratifica una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambos competidores, tendencia que se mantiene estable tras los últimos relevamientos de esa consultora.

De acuerdo al análisis técnico, la encuesta de Datafolha se realizó en base a 2.506 entrevistas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en todo Brasil, distribuidas en 152 municipios. El margen de error máximo para la muestra total es de dos puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Las proyecciones indican que ningún postulante logrará el triunfo en primera vuelta, motivo por el cual el próximo presidente de Brasil se definirá en una segunda instancia el 25 de octubre.

Otro estudio presentado por la encuestadora Quaest el pasado lunes 28 de septiembre registraba una brecha de cinco puntos, con Lula en 39% y Bolsonaro en 34%.

Flávio Bolsonaro y Lula competirán en las presidenciales de Brasil

Quiénes son los candidatos a presidente de Brasil en las elecciones 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasileño Clariana Barao Democracia Cristiana Leonardo Avalanche Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Qué se vota en Brasil hoy domingo

La jornada electoral de hoy convoca a los ciudadanos a elegir al presidente y al vicepresidente que comandarán los destinos de Brasil durante los próximos cuatro años. El proceso también contempla la renovación de cargos clave en todo el territorio nacional; los electores votan gobernadores en 26 estados, la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utiliza la urna electrónica, que se compone de dos terminales: la terminal de la autoridad de colegio electoral, en la que se identifica al votante y se le autoriza a votar, y la terminal del votante, en la que se registra numéricamente el voto.