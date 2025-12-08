Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:31 y se pone a las 20:16.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
