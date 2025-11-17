LA NACION

Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 18 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 18 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:27 y se pone a las 19:39.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    1

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  2. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    2

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  3. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    3

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  4. Las claves de las elecciones en Chile: la difícil calculadora de Jara, el impulso histórico de la derecha y el “enigma Parisi”
    4

    Las claves de las elecciones en Chile: cómo sigue la carrera para Jara y Kast y el enigma por el “voto Parisi”

Cargando banners ...